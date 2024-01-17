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Медівник з манним кремом: рецепт смачного домашнього торта від Лізи Глінської

13:47 17 січня 2024
медовик

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка часто ділиться рецептами випічки зі свого дитинства, запропонувала господиням згадати торт «Медівник» з манним кремом.

«Він надзвичайно смачний, ніжний та легкий в приготуванні», — стверджує Глінська.

Медівник з манним кремом

Медове тісто:
150 г меду (гречаного) (7,5 ст. л.)
80 г цукру (4 ст. л. без гірки)
100 г вершкового масла (жирністю 82%)
5 г харчової соди (1 ч. л.)
100 г яєць (2 шт.)
470 г борошна (15,5 ст. л.)

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Манний крем:
650 мл молока
150 г цукру (7,5 ст. л. без гірки)
150 г яєць (3 шт.)
100 г манної крупи (10 ст. л. без гірки)
100 г вершкового масла (жирністю 82%)
ванільний цукор (за бажанням)
300 г сметани (жирністю 25−30%)

Приготування:

Тісто. Змішати в сотейнику: мед, цукор, та вершкове масло. Помішуючи, прогріти.

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Перелити медову масу у миску та лишити її на кілька хвилин, щоб вона охолонула.

Додати харчову соду та перемішати.

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Додати яйця та борошно. Замішати тісто.

Поділити тісто на 9 частин. 8 частин по 100 г та 9 частина — залишок.

Обернути шматочки тіста харчовою плівкою та прибрати на одну годину в холодильник.

Манний крем:

Змішати яйця з цукром, додати ванільний цукор або ваніль, перемішати.

Вилити яйця з цукром до холодного молока у каструлю, де буде варитись крем, перемішати.

Додати манну крупу та знову перемішати.

Варити суміш до готовності манної крупи, постійно перемішуючи.

Додати кубики холодного вершкового масла. Перемішати.

Накрити харчовою плівкою в контакт та прибрати в холодильник на одну годину.

Посипати стіл борошном та розкачати тісто діаметром 23 см.

Перекласти тісто на пергамент, зробити проколи виделкою.

Випікати корж в розігрітій до 180 градусів духовці з конвенцією 3 хвилини.

Дістати корж і поки він гарячий вирізати коло діаметром 22 см.

Залишки коржів підуть на крихту для декору.

Основу для крему збивати комбайном декілька хвилин.

Додати сметану й продовжити збивати, приблизно 3 хвилини.

Збирається торт у формі діаметром 22 см, на дно — пергамент.

Збірка торту стандартна — корж-крем — знову корж — знову крем. поки всі коржі не закінчаться.

Зверху посипати торт крихтою та у холодильник на 6−8 годин, щоб він добре просочився.

Нагадаємо, Тетяна Литвинова запропонувала простий рецепт татарського тришарового пирога з горіхами та курагою. Цей пиріг довго зберігається, його навіть можна брати з собою у дорогу.

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