«Нікого не залишить байдужим»: дуже ніжний та смачний торт «Пломбір» від Лізи Глінської

Відома кулінарка Ліза Глінська, яка раніше поділилася рецептом торту «Медівник» з манним кремом, розповіла, як приготувати торт «Пломбір».

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«Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно ніжний та смачний десерт без випікання, який нікого не залишить байдужим — торт „Пломбір“. Готується він дуже легко. Обов'язково спробуйте», — написала вона.

Інгредієнти:

Тісто — крихта:

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— 300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)

- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

- 180 г вершкового масла (жирністю 82%)

Ванільний крем «Пломбір»

— 500 мл молока

- 150 г яєць (3 шт.)

- 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

- 25 г борошна (1 ст. л. без гірки)

- 25 г кукурудзяного крохмалю (2,5 ч. л.)

- ванільний цукор або 1\2 стручка ванілі

- 100 г вершкового масла (жирністю 82%)

- 14 г желатину (1 ст. л.)

- 70 мл води (до желатину) (5 ст. л.)

- 300 мл вершків (жирністю 30−35%)

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Спосіб приготування:

Приготуємо тісто — крихту:

Перед тим, як використовувати масло, кладемо його на 15−20 хвилин в морозильну камеру. Змішуємо борошно з цукром. Беремо терку, підморожене вершкове масло обвалюємо в борошні та натираємо на дрібній терці. Маємо отримати крихту. Її потрібно розділити на три частини. Одну частину лишаємо на столі, дві інші — прибираємо в холодильник, для того, щоб масло не тануло. Висипаємо крихту на суху сковорідку та обсмажуємо. Періодично крихту потрібно перемішувати. Перемішуємо кожні 20−30 секунд. Великі грудочки розбиваємо. Крихта готова. Знімаємо з плити. Так само приготуємо другу та третю частину крихти.

Приготуємо крем «Пломбір»:

Замочуємо желатин в прохолодній воді. Перемішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на 10−15 хвилин. Виливаємо молоко в сотейник, ставимо на плиту та прогріваємо до паріння. За допомогою вінчика змішуємо яйця з цукром. Додаємо кукурудзяний крохмаль та борошно. Знову перемішуємо до однорідної консистенції. Додаємо ванільний цукор або ванільну ікру, яка знаходиться в стручку ванілі. Перемішуємо. Вливаємо в яєчну масу 1/3 гарячого молока та активно перемішуємо. Повертаємо все в сотейник, ставимо на плиту та постійно перемішуючи вінчиком заварюємо крем. Даємо прокипіти 20−30 секунд, щоб крохмаль з борошном заварилися. Знімаємо сотейник з плити, додаємо желатинову масу. Перемішуємо. Додаємо холодне вершкове масло, знову перемішуємо. Переливаємо масу в іншу ємність, щоб вона швидше охолола. Накриваємо плівкою в контакт так, щоб не утворювався конденсат. Прибираємо нашу основу в холодильник на 2 години. Дістаємо основу для крему, знімаємо харчову плівку. Активно перемішуємо основу вінчиком до однорідності. Якщо крем стояв в холодильнику більше двох годин, то перемішати його вінчиком буде складно. Потрібно скористатися занурювальним блендером. Збиваємо вершки до мʼяких піків. Додаємо до основи та делікатно перемішуємо. Крем готовий.

Збираємо торт «Пломбір»:

Беремо презентаційну тарілку, розʼємну форму діаметром 22 см, але без дна, лише борт. На один шар нам потрібно: 100 г крихти та 250 г крему. Викладаємо шар крихти, розрівнюємо за допомогою столової ложки. Зверху — шар крему. Викладаємо ложкою крем, потім обережно розрівнюємо за допомогою ложки. Знову шар крихти, крему, крихти, крему та останній шар крихти. В нас лишилась невелика кількість крему, його можна використати для декору. Перекладаємо крем в кондитерський мішок з начинкою «закрита зірка» діаметром 8 мм. Відсаджуємо крем. Ставимо торт в холодильник на 5 годин. Дістаємо торт, обережно знімаємо форму, пригощаємо та пригощаємось!