Обійми Шевченка та Реброва і мільйони від УЄФА: з'явилося відео з роздягальні збірної України після виходу на Євро-2024

Напередодні ближче до півночі збірна України з футболу перемогла у драматичному фіналі плей-оф команду Ісландії (2:1) та здобула путівку до фінального турніру чемпіонату Європи, який пройде з 14 червня по 14 липня на стадіонах семи міст Німеччини.

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Після фінального свистка у польському Вроцлаві футболісти та тренери нашої збірної, яка вчетверте поспіль вийшла на Євро, насамперед подякували понад 30 тисячам уболівальників, які підтримували «жовто-синіх» на «Тарчинські Арена».

«Цей успіх ми присвячуємо всім українцям, — заявив один із лідерів збірної Олександр Зінченко. — Сьогодні кожен з нас пишається бути українцем. Для нас сьогодні найважливіше — це результат. Ми всі віддавали себе за кожного українця, який підтримував нас і спостерігав за нами.

Також дякую воїнам ЗСУ, які віддають своє життя, ризикують своїм життям заради нашої свободи. Завдяки саме їм сьогодні ми можемо грати у футбол в футболці збірної України".

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Продовжилось святкування у роздягальні національної команди. Хоча особливих емоцій не було. Дружні обійми, привітання від нового президента УАФ Андрія Шевченка, спільне фото на згадку…

«Повірте мені, всі дуже чекали на цей момент. Я знаю, що всі у вас вірять. Я отримав тисячу смс підтримки від людей, у тому числі тих, які зараз на першій лінії захищають нашу країну. Ви дали їм невеликий шматочок щастя. Тому я дуже дякую вам за це. Ви молодці», — сказав голова українського футболу.

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Відеоогляд матчу Україна — Ісландія — 2:1

До речі, вихід у фінальний турнір Євро-2024, де «жовто-сині» за підсумками жеребкування зіграють в одній групі з Румунією (17 червня у Мюнхені), Словаччиною (21-го у Дюссельдорфі) та Бельгією (24-го у Штутгарті), приніс Україні 9,25 млн євро призових від УЄФА.

Вже відомо, що команда Сергія Реброва в рамках підготовки до чемпіонату Європи проведе три спаринги — з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі суперники олімпійської збірної України (U23) на Іграх у Парижі.

Фото uaf.ua

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