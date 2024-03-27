Яєчний салат із зеленою цибулею: справжній смак весни

Смак та аромат весни особливі. І хоча зелена цибуля сьогодні доступна протягом всього року, весняна зелена цибуля є весняною. Це ж можна сказати й про кріп, петрушку, руколу.

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Весняні салати — довгоочікувані салати. Один з найпопулярніших — з редискою, яйцем, свіжим огірком та зеленою цибулею. Але навіть простий яєчний салат із цибулею, поданий із тостами, буде на столі нарозхват. Важливо вміти подати салат красиво та творчо.

Ідеєю смачної весняної страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає дивувати простими й водночас апетитними рецептами.

— Подавайте цей салат із тостами, — радить Елла Іванова. — Також його можна доповнити свіжим чи маринованим огірком, можна й помідором.

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Яєчний салат із зеленою цибулею 3−4 варені яйця Цибуля зелена РЕКЛАМА Сіль 1 чайна ложка гірчиці у зернах 1 столова ложка майонезу РЕКЛАМА 1 столова ложка олії Варені яйця та зелену цибулю подрібнити за допомогою ножа, додавши гірчицю в зернах, майонез та олію. Посолити. Змішати. Охолодити у холодильнику. І смачного!

Раніше кулінарка Олена Рега поділилася рецептом смачного та корисного салату з моркви та сиру.

Фото з альбому Елли Іванової

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