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Україна

У травні Україна може розірвати дипломатичні відносини з білоруссю, — політолог

20:02 28 березня 2024
прапори України та білорусі

Політолог Євген Магда, який вважає, що українська влада не демонструє бажання бути гідною свого народу, висловив думку, що Україна вже в травні може розірвати дипломатичні стосунки з режимом лукашенка, пише BelSat.

«Не виключаю, що в травні Україна розірве дипвідносини з режимом лукашенка», — сказав політолог.

Розрив дипвідносин може статися через відкриття білоруського консульства в Ростові, яке охоплюватиме своєю «роботою» окуповані росією території України.
білорусь планує відкрити Генеральне консульство в Ростові-на-Дону до 1 липня 2024 року. Консульський округ включить Ростовську і Волгоградську області росії. А також окуповані частини Запорізької та Херсонської області України, анексований Крим, так звані окупаційні маріонеткові режими «днр і лнр» Щоб отримати на це згоду, білорусь мала надіслати відповідну ноту росії. Але зацікавлена сторона тут і Україна.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку політолога Петра Олещука, що путін може почати агресію ніби від імені лукашенка.

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