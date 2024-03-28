Чотири області України опинилися вночі під ударом дронів: найбільше дісталося Запоріжжю (фото, відео)

Окупаційна російська армія, яка напередодні вдарила по Миколаєву балістикою, а по Харкову — потужними авіабомбами, у ніч проти 28 березня завдала ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. — рф., мис Чауда — Крим).

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, до відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. 26 ударних БпЛА були знищені у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

В Силах оборони півдня уточнили, що з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одещини, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Основний дроновий удар ворог сконцентрував по Запорізькій області, де ударні БПЛА маневрували над житловими кварталами та промисловими об’єктами. Частина БпЛА типу «Shahed-131/136» заходила й на Дніпропетровщину. Окремо пара «шахедів» з акваторії Чорного моря була спрямована по енергетичному об’єкту Одещини.

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В цій операційній зоні було знищено 16 безпілотників: 2 на Одещині, 3 на Дніпропетровщині та 11 на Запоріжжі.

«На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області. Але люди не ушкоджені. Натомість, маневрування дронів над житловими кварталами Запоріжжя призвело до падіння уламків збитих дронів у приватний сектор», — йдеться у повідомленні.

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Очільник Запорізької обласної ОВА Іван Федоров повідомив, що у приватному секторі Запоріжжя поранені дві жінки. Виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Фото зі сторінки Івана Федорова

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Фото зі сторінки Івана Федорова

Фото зі сторінки Івана Федорова

Фото зі сторінки Івана Федорова

Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на цей час відомо про 5 напівзруйнованих будинків, ще понад 40 пошкоджено. У поранених — легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу.

Фото зі сторінки Анаталія Куртєва

Фото зі сторінки Анаталія Куртєва

Фото зі сторінки Анаталія Куртєва

А у Харкові під ударом опинився Київський район міста. Мер міста Ігор Терехов повідомив про зруйнований ресторан та вибиті шибки у сусідньому будинку. Обійшлося без постраждалих.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

На Харківщині напередодні увечорі російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. За даними Офісу генпрокурора, там загинув 12-річний хлопчик. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Ворог застосував керовані авіабомби.

А по Нікопольскому району ворог бив з важкої артилерії та спрямував на регіон ударний БПЛА. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що під ударом були Покровська, Марганецька громади і сам Нікополь. Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджений готель, 4 приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві пошкоджені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Нагадаємо, що днями противник атакував «шахедами» південні області, де цілями ворога були енергетичні об'єкти. Тоді ППО збила 8 дронів-камікадзе з 9.

Фото з відкритих джерел

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