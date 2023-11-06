Меган Маркл і принц Гаррі побували на концерті Кеті Перрі

Герцог і герцогиня Сассекські, які стали об'єктом насмішок у популярному мультсеріалі, вирішили дати собі трохи відпочити від дітей минулого вікенду. Меган Маркл і принц Гаррі провели вихідні в Лас-Вегасі, де відвідали концерт популярної співачки Кеті Перрі.

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У соцмережах з'явилися нечіткі знімки і короткі відео, на яких можна розгледіти Меган і Гаррі у VIP-секції залу Resorts World увечері 4 листопада. Користувачі соцмереж стверджують, що разом із Сассексами сиділа поп-діва Селін Діон.

Подружжя було одягнене у все чорне. 42-річна Меган привертала увагу своїм блискучим, інкрустованим дорогоцінним камінням вбранням у поєднанні з блейзером, а 39-річний Гаррі був вдягнений в елегантний костюм і відповідну сорочку.

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Для багатьох відвідування Сассексами концерту Кеті Перрі стало несподіванкою. Західні ЗМІ стверджують, що Меган образилася на співачку, яка дозволила собі критичне зауваження на адресу її весільної сукні.

Нагадаємо, Гаррі та Меган пов'язали себе узами шлюбу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в травні 2018 року. Наречена була в сукні від Givenchy. Більшість шанувальників була в захваті від мінімалістичної вінчальної сукні з вирізом і потрійною нижньою спідницею з шовкової органзи.

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Однак Перрі, відповідаючи на прохання репортера Entertainment Tonight прокоментувати весільне вбрання герцогині, з пустотливою посмішкою заявила: «Я б зробила ще одну примірку!«

Новим приводом для чуток про неприязнь, яку Сассекси відчувають до Кеті, став той факт, що американська поп-зірка виступила на концерті з нагоди коронації Чарльза III і Камілли.

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Утім, герцог і герцогиня вже кілька років живуть по сусідству з Перрі та Орландо Блумом. Поп-зірка і знаменитий актор придбали приголомшливий будинок з видом на океан у Монтесіто поруч з особняком Сассексів.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл готується випустити мемуари про життя у Великій Британії.

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