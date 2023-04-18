Троянди люблять бананові шкірки: найкращі натуральні добрива для саду

Органічне садівництво популярне як ніколи, і методи, які ми використовуємо, відіграють вирішальну роль у нашому здоров'ї та здоров'ї планети. Якщо у вас органічний газон, обов'язково збирайте скошену траву, щоб використовувати її у своїх садах, пише видання Farmersalmanac. Скошена трава — чудова мульча, що блокує бур'яни, а також багата на азот, який є необхідною поживною речовиною для більшості рослин. Крім того, багато бур'янів, які ви знайдете у своїх садах, мають дуже високий вміст азоту і стануть чудовим добривом. Проблема в тому, що після того, як ви вирвете бур'яни, ви, звісно, не захочете повертати їх назад у сад, тому що будь-яке насіння проросте і створить нові бур'яни. Рішення? Приготуйте відвар з бур'янів. Для цього наповніть відро не більше ніж на ¼ вирваними бур'янами. Потім заповніть відро водою до кінця і залиште бур'яни на тиждень-два. Коли вода стане приємного коричневого кольору, полийте цим багатим на поживні речовини чаєм з бур'янів рослини у саду.

Використовуйте кухонні та садові відходи, роблячи власний компост. Компост вивільняє поживні речовини повільно, а це означає, що добре компостований сад може прожити рік або два без необхідності повторного внесення добрив. Компост також допомагає ґрунту утримувати вологу, що дуже важливо для процвітання городу під час спекотного посушливого літа. Замість того, щоб збирати осіннє листя в мішки та викидати його на узбіччя, збирайте його для своїх садів. Листя багате на мікроелементи, воно приваблює дощових черв'яків, утримує вологу і допомагає полегшити важкі ґрунти.

Кавова гуща має багато застосувань, але одне з найкращих — як садове добриво. Багато рослин, таких як чорниця, рододендрон, троянди та помідори, найкраще ростуть у кислому ґрунті. Переробляйте кавову гущу, щоб підкислити ґрунт.

Якщо ви коли-небудь використовували вапно на своєму городі, то знаєте, що воно має багато переваг — перш за все, допомагає знизити кислотність ґрунту для рослин, які не люблять кислоту, і забезпечує рослини великою кількістю кальцію, який є необхідною поживною речовиною. Вапно саме по собі є натуральним добривом, яке ви можете купити в садовому центрі, але якщо ви бажаєте заощадити, є дешевший спосіб отримати ті ж самі переваги. Просто зберіть яєчну шкаралупу на кухні, збережіть її та подрібніть для використання в саду. Виявляється, яєчна шкаралупа на 93% складається з карбонату кальцію — наукова назва вапна.

Ми їмо банани через їхній калій, а троянди теж люблять калій. Просто закопайте шкурки в яму поряд з кущем троянди, щоб вони компостувалися природним шляхом. Коли троянда виросте, закопуйте шкурки у верхній шар ґрунту. Обидва ці підходи забезпечать рослину необхідним калієм для правильного росту.

Крім того, вода, яка залишилася після варіння рису, також дуже поживна для рослин, оскільки містить вітаміни, мінерали та крохмаль.

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