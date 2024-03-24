38.69 / 39.26 42.13 / 42.84
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чотири потужні підживлення для «чахлої» розсади: дайте це рослинам, поки ще є час до висадки в ґрунт

13:36 24 березня 2024
Розсада

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, що можна посіяти та посадити на городі у другій половині березня, поділилися народними засобами для підживлення тонкої розсади, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и город».

Так, якщо розсада не блищить вгодованістю, варто якнайшвидше це виправити, поки є час до висадки в грунт.

Для цього можна використовувати народні підживлення:

- Нашатирний спирт. 1 ч. л. на 10 л води
- Яєчна шкаралупа. Шкаралупу 3−4 курячі яйця залити 3 л. теплої води, накрити щільною кришкою та поставити в темне місце. Через 3 дні розвести у пропорції 1:3 та полити розсаду.
- Бурштинова кислота. 1 г. на 1 л. Для пошкоджених сіянців та перед пересадкою в теплицю або відкритий ґрунт — 2 г. на 1 л.
- Бананова шкірка. Залити подрібнену шкірку 2−3 бананів 3 л. теплої води. Настоювати 3 дні, після — процідити та полити рослини.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, коли можна висаджувати розсаду перцю у відкритий грунт, а також про те, які роботи потрібно провести перед висадкою розсади в теплицю.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Збільшення статків

Попереду — успіх у фінансах: кому зі знаків Зодіаку пощастить казково розбагатіти до кінця березня

Домашній хліб-батон

Домашній хліб-батон, який ви точно полюбите: готуйте та діліться рецептом із колежанками

Колорадський жук

На картоплі не буде колорадського жука роками: як приготувати чудо-розчин проти небезпечного шкідника

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту