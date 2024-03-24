Чотири потужні підживлення для «чахлої» розсади: дайте це рослинам, поки ще є час до висадки в ґрунт

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, що можна посіяти та посадити на городі у другій половині березня, поділилися народними засобами для підживлення тонкої розсади, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и город».

ВІДЕО ДНЯ

Так, якщо розсада не блищить вгодованістю, варто якнайшвидше це виправити, поки є час до висадки в грунт.

Для цього можна використовувати народні підживлення:

- Нашатирний спирт. 1 ч. л. на 10 л води

- Яєчна шкаралупа. Шкаралупу 3−4 курячі яйця залити 3 л. теплої води, накрити щільною кришкою та поставити в темне місце. Через 3 дні розвести у пропорції 1:3 та полити розсаду.

- Бурштинова кислота. 1 г. на 1 л. Для пошкоджених сіянців та перед пересадкою в теплицю або відкритий ґрунт — 2 г. на 1 л.

- Бананова шкірка. Залити подрібнену шкірку 2−3 бананів 3 л. теплої води. Настоювати 3 дні, після — процідити та полити рослини.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, коли можна висаджувати розсаду перцю у відкритий грунт, а також про те, які роботи потрібно провести перед висадкою розсади в теплицю.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook