«Я їм винна»: українська акторка про роботу в Голлівуді
Українська акторка Іванна Сахно («Зоряни війни: Асока», «Тихоокеанський рубіж: Повстання», «Шпигун, який мене кинув», «Пік страху»), яка вже багато років живе і працює в Лос-Анджелесі, вдруге за рік приїхала до України. Відомо, що тут живе її тато, а одна з бабусь живе у Криму. З початком повномасштабного вторгнення Іванна публічно засудила війну, займається волонтерством та доносить до американського суспільства свою активну громадянську позицію.
«Для мене це було як жахіття, — сказала Сахно в інтерв’ю ведучій „1+1 Марафон“ Марічці Падалко. — Це, навіть, пояснювати не треба, бо кожен українець це пережив. Це страх, лють і хвилювання за близьких… Свою бабусю в Криму я бачила більше десяти років тому. У нас спілкування тільки телефоном. Це дуже нелегко».
Іванна зізналась, що її найсильніше бажання аби світ почув Україну.
«Тому що мова йде про дітей, про мій дім, — сказала акторка. — Я відчуваю себе відданою Україні та нашій перемозі. Як це сприймається? Два роки тому це були свіжі новини: люди бачили мужність українців і нашу силу. Вони були дуже натхненні нею. Ця наша сила і мужність продовжується. Але що змінюється у світі це те, що вони звикають до потоку новин. І зараз наша робота — продовжувати говорити. Бачу, що деяких республіканців дратує постійне нагадування про Україну. Але це насправді надихає мене говорити ще голосніше».
Марічка Падалко запитала українську акторку, чи погоджується грати росіянок в американському кіно?
«У мене є якісь моральні цінності і поняття, — сказала Іванна. — Я навіть такого припустити не можу. Зараз в Голлівуді все менше і менше репрезентують росію. Моя команда одразу каже „ні“, коли присилають сценарії, в яких пропонують грати росіянок. Я була приєднана до серіалу Netflix, це було ще під час ковіду. Це була роль американки, яка походила з радянського союзу. Це була одна з моїх перших великих ролей в серіалі. Зйомки не розпочалися, бо закрилися на ковід. І я зрозуміла, що не можу грати людину навіть з радянського союзу. Тому розірвала контракт з Netflix. Через це у мене були деякі проблеми. У наступній роботі, яку я зроблю з Netflix, я їм винна п’ятдесят відсотків моєї зарплати».
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення до Львову приїздила популярна акторка Анджеліна Джолі.
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