Глазур для паски: приголомшливо гарно та смачно

Пасхальна випічка смачна та гарна. А діти особливо люблять глазур. Але в магазинних виробах вона не завжди натуральна, тому краще спекти паску вдома та прикрасити її глазур'ю власного приготування. Це не так складно, як здається. Спробуйте це зробити — і переконаєтесь. Рецептом желатинової глазурі поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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— Ця глазур на желатині чудова для декору паски, — каже Елла Іванова. — Вона практично ідеальна. Шапочки з глазурі — справжня краса. Прикрасьте їх квіточками з маршмелоу.

Великодня глазур на желатині

150 г цукрової пудри та 30 г води

1 чайна ложка лимонного соку

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5 г желатину та для його набухання 2 столові ложки води

До желатину додаємо воду та даємо постояти.

У сотейник насипаємо цукрову пудру та вливаємо воду. Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Добре розмішуємо.

Додаємо желатин та збиваємо 3−4 хвилини. Маса має побіліти та збільшитися. Наприкінці збивання додаємо лимонний сік. Покриваємо паску та прикрашаємо. Спочатку глазур буде липнути. Але потім згори утвориться скоринка, а всередині вийде ніжна маса.

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Смачного!

А як приготувати паску за буковинським рецептом, читайте тут.

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Фото з альбому Елли Іванової

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