Глазур для паски: приголомшливо гарно та смачно
Пасхальна випічка смачна та гарна. А діти особливо люблять глазур. Але в магазинних виробах вона не завжди натуральна, тому краще спекти паску вдома та прикрасити її глазур'ю власного приготування. Це не так складно, як здається. Спробуйте це зробити — і переконаєтесь. Рецептом желатинової глазурі поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ця глазур на желатині чудова для декору паски, — каже Елла Іванова. — Вона практично ідеальна. Шапочки з глазурі — справжня краса. Прикрасьте їх квіточками з маршмелоу.
Великодня глазур на желатині
150 г цукрової пудри та 30 г води
1 чайна ложка лимонного соку
5 г желатину та для його набухання 2 столові ложки води
До желатину додаємо воду та даємо постояти.
У сотейник насипаємо цукрову пудру та вливаємо воду. Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Добре розмішуємо.
Додаємо желатин та збиваємо 3−4 хвилини. Маса має побіліти та збільшитися. Наприкінці збивання додаємо лимонний сік. Покриваємо паску та прикрашаємо. Спочатку глазур буде липнути. Але потім згори утвориться скоринка, а всередині вийде ніжна маса.
Смачного!
А як приготувати паску за буковинським рецептом, читайте тут.
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Фото з альбому Елли Іванової107
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