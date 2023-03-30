Вийде смачною навіть у ледачої господині: швидка сирна паска на «нічному» тісті

Ці пасочки дуже швидкі в приготуванні, тісто місити не потрібно. Буквально змішати все міксером, наприкінці домісити руками 5 хвилин. Пасочки будуть вологі, але не глевкі, м’якенькі та дуже ароматні. Особливо підійде рецепт для тих, хто не має досвіду та часу, пояснює кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти:

борошно — 750/800 г

дріжджі — 30 г

молоко — 150 г



сир (жирність 5−9%) — 400 г

цукор — 250 г

ванільний цукор — 20 г

яйця — 3 шт.

жовтки — 3 шт.

вершкове масло кімнатної температури — 100 г

сіль — ½ ч. лож.



паста апельсинова — 2 ст. лож. (або цедра одного великого апельсина)

цедра лайма/лимона — 1 ч. лож.

куркума для кольору — за бажанням

Сир потрібно добре перебити, щоб в тісті не було грудочок.

Наповнювач:

200 г родзинок

50 г кураги

Попередньо вимити, замочити на 15/20 хвилин, просушити на паперовому рушничку.

Опара

В теплому молоці розчинити дріжджі з 1 ч. л. цукру та 5 ст. л. борошна з загальної кількості, укрити, залишити в теплі до збільшення у 2−3 рази на 20/30 хв.

Тісто

Яйця + жовтки + цукор збити, додати сіль, куркуму за бажанням, ванільний цукор, пасту/цедру, перетертий сир, перемішати міксером на малих обертах до однорідності. Додати м’яке масло, перемішати до однорідності. Поступово додати частину просіяного борошна до в’язкої консистенції, тоді викласти тісто на посипаний борошном стіл, домісити руками. Це тісто в’язке та липке, до еластичності не потрібно місити, руки краще змащувати щедро олією. Покласти тісто в посудину, добре змащену олією, зверху тісто також змазати олією, вкрити, поставити в холодильник на 6−8 годин.



Вранці вийняти з холодильника, дати зігрітися 15/20 хвилин, вмішати сухофрукти, розділити на необхідну кількість, округлити, заповнити змащені форми приблизно на 1/3, вкрити плівкою, залишити підійти в теплі, щоб тісто не дійшло до верху форми на 1 см.

Змастити: жовток + молоко 1 ст. л.

Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 35/45 хв. — до сухої шпажки (час залежить від форми).

Також можна випікати без холодної ферментації. Залишити підійти в теплі на 1,5 години, тоді вмішати сухофрукти, дати підійти у формах і випікати.