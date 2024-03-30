Вже варто готуватись: експерт спрогнозував, коли українці зіштовхнуться з обмеженнями електроенергії

Через російські ракетні удари по енергосистемі влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу в Media Center Ukraine.

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«В нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися, — сказав він. — Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом, і бути готовими до того, що певні обмеження будуть».

Експерт додав, що відключення ймовірні в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.

«Зараз ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно є гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, — багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться», — прогнозує фахівець.

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Нагадаємо, росіяни ракетними ударами вивели з ладу половину електропотужностей ДТЕК.

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