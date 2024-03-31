Смажена картопля за рецептом пана Залужного: Савва Лібкін розповів, як приготувати смачну страву
Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін добре знається не тільки на традиційних одеських стравах, таких як, зокрема, баклажанна ікра по-одеські, але й не проти поекспериментувати з сезонними частуваннями.
До того ж, як справжній житель «Перлини біля моря», він ще і неабиякий гуморист. Зокрема, смажену картоплю «Як на Дачі» він представив читачам свого блогу як «Картоплю за рецептом пана Залужного з ресторану «Дача». Певно, з розрахунку на те, що поки вони розберуться, що Залужний — це не тільки колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, а ще й спіробітник ресторану Олександр, то встигнуть відвідати картопельки.
Приготування:
- Вибираємо картоплю невеликого розміру, бажано однакову, та нарізаємо її скибочками.
- Скибочки обсушуємо рушником.
- Розігріваємо трохи олії на пательні з товстим дном.
- Смажимо картоплю з одного боку не менше 3-х хвилин, потім акуратно перевертаємо і смажимо ще приблизно 3 хвилини.
- Одночасно чистимо голівку молодого часнику і розрізаємо кожну часточку навпіл. Окремо нарізаємо трохи ріпчастої цибулі.
- Через шість хвилин смаження додаємо до картоплі трохи цибулі та часнику і готуємо ще приблизно 4 хвилини.
- Солимо, перчимо і посипаємо кропом.
- Відразу подаємо до столу.
Ресторатор радить готувати одразу не більше однієї порції картоплі. Адже лише так вона саме смажитиметься.
Про те, як приготувати смажену картоплю по-закарпатськи, читайте на нашому сайті. Для цієї страви, окрім картоплі, знадобляться борошно, курячі яйця, цибуля, сіль та спеції за смаком.
Фото — скріншот298
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