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Смажена картопля за рецептом пана Залужного: Савва Лібкін розповів, як приготувати смачну страву

9:53 31 березня 2024
Смажена картопля

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін добре знається не тільки на традиційних одеських стравах, таких як, зокрема, баклажанна ікра по-одеські, але й не проти поекспериментувати з сезонними частуваннями.

До того ж, як справжній житель «Перлини біля моря», він ще і неабиякий гуморист. Зокрема, смажену картоплю «Як на Дачі» він представив читачам свого блогу як «Картоплю за рецептом пана Залужного з ресторану «Дача». Певно, з розрахунку на те, що поки вони розберуться, що Залужний — це не тільки колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, а ще й спіробітник ресторану Олександр, то встигнуть відвідати картопельки.

Приготування:

  • Вибираємо картоплю невеликого розміру, бажано однакову, та нарізаємо її скибочками.
  • Скибочки обсушуємо рушником.
  • Розігріваємо трохи олії на пательні з товстим дном.
  • Смажимо картоплю з одного боку не менше 3-х хвилин, потім акуратно перевертаємо і смажимо ще приблизно 3 хвилини.
  • Одночасно чистимо голівку молодого часнику і розрізаємо кожну часточку навпіл. Окремо нарізаємо трохи ріпчастої цибулі.
  • Через шість хвилин смаження додаємо до картоплі трохи цибулі та часнику і готуємо ще приблизно 4 хвилини.
  • Солимо, перчимо і посипаємо кропом.
  • Відразу подаємо до столу.

Ресторатор радить готувати одразу не більше однієї порції картоплі. Адже лише так вона саме смажитиметься.

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Про те, як приготувати смажену картоплю по-закарпатськи, читайте на нашому сайті. Для цієї страви, окрім картоплі, знадобляться борошно, курячі яйця, цибуля, сіль та спеції за смаком.

Фото — скріншот

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