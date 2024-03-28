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Дружина Віктора Павліка знову ляже під ніж хірурга: в чому причина

15:05 28 березня 2024
Катерина Репяхова

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка рік тому зробила пластику носа та підборіддя, знову ляже під ніж хірурга. На своїй сторінці в інстаграмі вона розповіла, що готується до планової операції, зробила вже необхідні обстеження.

«Чоловік везе мене на флюорографію. Операція менш ніж за два дні», — розповіла Катерина.

Репяхова не розкрила деталей операції. Проте раніше вона розповідала, що давно мріяла зробити мамопластику, щоб вирівняти форму грудей. Вона навіть консультувалася з цього приводу зі спеціалістами.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Олена Світлицька зробила мамопластику.

Також співачка MamaRika підправила форму грудей та прибрала зайвий жир з живота.

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Фото: instagram.com/repyahovakate

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