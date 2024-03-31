В Бучі вшанували пам’ять жертв російських катів: за 33 дні окупації загинули більш як 1400 цивільних жителів

У другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, які загинули від рук російських загарбників під час окупації Бучанської громади.

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Зокрема глава держави встановив лампадку до Стіни пам’яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі. Стіна пам’яті складається з кількох стел, на кожній із яких — таблички з викарбуваними іменами загиблих. Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати, але деякі таблички поки що безіменні.

Президент та інші присутні, серед яких були посли іноземних держав та глави іноземних представництв і представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україн, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, повідомили в Офісі президента України.

Як відомо, на території храму Всіх Святих Землі Української, парафія якого належить до Київської єпархії Православної церкви України, була розташована братська могила, з якої після звільнення Київщини ексгумували 116 тіл жителів міста. Згодом вони були перенесені на кладовище.

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Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації російські нелюди скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей.

Збройні Сили України звільнили місто 31 березня. Тоді стали відомими на увесь світ злочини рф проти людяності, скоєні військовими рф.

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Фото Офісу президента України

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