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Україна

Учасник вбивств у Бучі «всиновив» хлопчика з Донецька

14:05 27 січня 2024
Олег з новим «татом»

Російський десантник Віктор Філонов, який був учасником шокувального військового злочину нашого часу — різанини в Бучі — «всиновив» маленького українця.

Як повідомив у Мережі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, семирічного Олега з Донецька перевезли в рф у листопаді 2022 року, а через майже рік, у грудні 2023 року, Філонов з дружиною його всиновили.

За повідомленням росЗМІ, у дитини діагностовано посттравматичний розлад.

Відомо, що нині Філонов знову хоче повернутися на війну проти України.

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Нагадаємо, що росія відмовляється повертати вивезених з України дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, тому що кремль не визнає Україну законним представником цих неповнолітніх.

Ба більше, на початку 2024 року путін, який вже перебуває у міжнародному розшуку за викрадення дітей з України, підписав указ, за яким діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, і є громадянами України, можуть отримати громадянство рф за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.

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Визволяти маленьких українців з фактичного полону в країні-агресорці та її сателіті білорусі — вдається за сприяння іноземних посередників.


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