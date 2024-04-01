Бронювання від мобілізації: хто має на нього право з 1 квітня

Під час загальної мобілізації на підприємствах діє процедура бронювання фахівців, які вважаються критично необхідними для своєї діяльності, у тому числі і IT-спеціалісти. Минулого року парламент ухвалив закон про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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Як пише OBOZ.UA, претендувати на бронь від мобілізації з 1 квітня мають право:

працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, якщо їх робота потрібна для забезпечення функціонування цих органів в особливий період;

співробітники критично важливих підприємств, установ та організацій (наприклад, тих, які займаються виробництвом товарів, виконують роботи й надають послуги оборонного призначення для потреб ЗСУ);

працівники підприємств, які є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення України під час війни.

Наразі до війська не мобілізують й чинних народних депутатів, а ось на їхнії колег місцевого рівня це правило не поширюється.

Цього року Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

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Йдеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

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Йдеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення.

Вони мають відповідати обом критеріям

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1. Підприємство, установа і організація, має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

2. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

До 50% військовозобов’язаних працівників (включно).

Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п’яти критеріїв.

Критерії:

1. Підприємство, установа і організація, має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.

2. Понад 50% від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

3. Підприємство, установа і організація має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17.07.2020 № 808-IX «Про оборонні закупівлі»;

4. Підприємство, установа і організація має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;

5. Підприємство, установа і організація має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших зацікавлених органів державної влади.

Варто зазначити, що військовозобов'язані, які мають бронь, можуть позбутися цього статусу. Для цього є кілька причин, зокрема, у випадку, коли людина втрачає роботу там, де йому видали бронь, або тоді, коли місце роботи більше не є критично важливим економіки чи забезпечення життя та діяльності громадян.

Фото з Вікіпедії

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