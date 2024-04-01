Просто ідеальний: цей салат можна готувати в піст, на свято й на кожен день

Для кожної господині часто постає питання, що приготувати новенького, аби порадувати рідних та близьких. Цей салат просто знахідка, адже він смачний, корисний та його можна їсти тим, хто дотримується посту, що в православних та греко-католиків розпочався 18 березня й закінчиться на Великдень, 5 травня, ділиться кулінарка Валентина Панасюк.

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Необхідні інгредієнти:

огірки солоні — 3 шт.

картопля — 3 шт.

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пекінська капуста або листя салату — 100 г

кукурудза — 2 ст. ложки

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часник — 1 зуб.

Для заправки:

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гірчиця — 0,5 ч. ложки

лимонний сік — 1 ст. ложка

олія — 3 ст. ложки

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування

Солоні огірки в цьому рецепті можна замінити на мариновані. Огірки ріжемо кубиками. Нарізаємо картоплю кубиками. Пекінську капусту ріжемо чималими шматками й додаємо до інших інгредієнтів. Туди ж додаємо консервовану кукурудзу. Якщо ви хочете зробити салат ситнішим, замість кукурудзи можете додати консервовану квасолю у такій же кількості. Вичавлюємо у салат зубчик часнику.

Для заправки змішайте сік лимона, гірчицю та олію, а також сіль та перець. Буде дуже смачно, якщо додати ароматну нерафіновану соняшникову олію. Салат добре перемішуємо й подаємо до столу.

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