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«Нарешті ми разом»: Тарас Цимбалюк та Арам Арзуманян спантеличили шанувальників

18:21 1 квітня 2024
Тарас Цимбалюк та Арам Арзуманян

Український актор, зірка фільмів «Спіймати Кайдаша», «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк, який нещодавно здивував зізнанням, спантеличив своїх шанувальників. Він опублікував в інстаграмі дивне фото, на якому позує з колегою Арамом Арзуманяном («Скажені сусіди») в середмісті Києва. Актори прогулюються по Хрещатику в халатах та капцях.

«Нарешті ми разом», — так підписав фото Тарас і поставив сердечко.

Зіркові колеги та передплатники в коментарях порівнюють цю парочку з героями фільму «Близнюка» з Арнольдом Шварценеггером та Дені ДеВіто в головних ролях.

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Це вже не вперше Тарас та Арам веселять прихильників кумедними спільними фото, граючи на контрасті.

Раніше Тарас Цимбалюк показав нове татуювання. Також актор заступився за колег-жінок, які їздили на відпочинок з дітьми під час війни.

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Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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