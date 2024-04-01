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Незвичайний декор для паски: п’ять хвилин — і готовий

22:30 2 квітня 2024
Незвичайний декор для паски

Декорування великодньої випічки — особливе задоволення. Як же її прикрасити, якщо вона вже вкрита глазур'ю? Один із варіантів — створити квіти з маршмеллоу. Це дуже красиво. Є й безліч інших варіантів. Одним зі способів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка не перестає експериментувати на кухні. Усі рецепти, якими вона ділиться, особисто нею перевірені на практиці.

- Для такого декору знадобляться білий шоколад, кольорова посипка і брецель (різновид фігурної соломки у вигляді кренделька, яку подають зазвичай до пива — це можна купити практично в будь-якому супермаркеті), — каже Елла Іванова. — Весь процес займе буквально кілька хвилин. Розтопити білий шоколад, нанести на брецель, декорувати кольоровою посипкою. Шоколад швидко застигає — тож результат не змусить себе довго чекати. Можна брецелі помістити один на інший — тоді декор вийде більш складним, фантазійним.

Не бійтеся проявляти фантазію! Усі незвичайні ідеї — результат креативності. Красива випічка завжди має апетитний вигляд.

Нагадаємо рецепт желатинової глазурі для паски.

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Фото з альбому Елли Іванової

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