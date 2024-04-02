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Спорт

У чемпіонаті Польщі воротар забив своїй колишній команді історичний диво-гол ударом з 84 метрів (відео)

10:03 2 квітня 2024
Габріель Кобиляк

У матчі 26-го туру елітного дивізіону чемпіонату Польщі з футболу між «Пущею» та «Радом'яком» (1:1) забито історичний гол. Вперше ворота суперника вразив голкіпер. Раніше в Німеччині воротар забив «найдурніший автогол в історії».

Господарі поля повели у рахунку вже на 4-й хвилині, коли влучним ударом відзначився український легіонер Роман Якуба. Але на 66-й хвилині голкіпер «Радом'яка» Габріель Кобиляк, отримавши м'яч біля свого штрафного майданчика, потужно пробив у бік воріт суперника. З 84 метрів! М'яч, пролетівши майже через усе поле, вдарився об газон перед воротарем «Пущі» Олівером Зіхом і влетів у сітку воріт — 1:1.

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