Подальше погіршення української системи ППО може дозволити російським військово-повітряним силам діяти уздовж лінії фронту і здійснювати широкомасштабні авіаційні операції над українськими містами з руйнівним ефектом, попереджають в Інституті дослідження війни (ISW).

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«Зниження рівня системи протиповітряної оборони України є одним з найбільш прямих шляхів, за допомогою якого російські війська можуть здійснювати нелінійні оперативні удари, — йдеться в останньому звіті аналітичного центру, що базується в США. — Українські та західні офіційні особи все частіше попереджають про критичну нестачу зенітних ракет у найближчі місяці. А подальше погіршення української системи ППО не лише обмежить здатність України захищати важливі елементи своїх військових об'єктів у тилу, але й, ймовірно, надасть російській авіації можливість тривалої безпечної роботи вздовж лінії фронту. Це дозволило б російським військам значно збільшити масштаби ударів планерних бомб і, можливо, навіть проводити рутинні широкомасштабні авіаційні операції проти об'єктів української логістики та міст з руйнівним ефектом».

Розширені авіаційні операції росіян можуть значно послабити українські бойові можливості та ізолювати сектори поля бою, що призведе до оперативно значущих переваг, вважають аналітики.

На їхню думку, подальша допомога США у сфері безпеки, голосування за яку було відкладено на тлі політичних дебатів у Вашингтоні, могла б створити ширшу і стабільнішу систему протиповітряної оборони України, що б позбавило російські війська таких можливостей.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба виступив з різкою заявою в бік союзників Києва і закликав їх надати Patriot, щоб врятувати життя українців і економіку держави від знищення.

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