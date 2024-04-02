«Я припинила дієту»: Анастасія Приходько назвала причину

Популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно пережила тяжку втрату, розказала, що вона з чоловіком вирішили перевезти дітей у Київ. До того разом з трьома дітьми сім’я жила за містом.

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«Ми відвезли діточок, вони знаходяться в більш безпечному місці, — зізналась співачка проєкту „ЖВЛ“. — З чоловіком самі постійно їздимо додому. Але дітки мають бути в безпечному місці, бо дуже напружена ситуація. Ми з чоловіком більш мобільні, а зібрати трьох дітей — це дуже важко. Потім їхати на роботу, переховуватись у метро…»

Приходько також зізналась, що припинила дієту, на який схудла на десять кілограмів пів року тому.

«На жаль, я не можу собі це дозволити, — зізналась співачка. — Тому що не можу відновлювати енергію, мені треба їсти. Мені важко після концерту, якщо я не поїм. Мені треба солодке, м’ясо. Тому не буду брехати — я не на дієті».

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