Дуже смачна паска: легкий рецепт відомої кулінарки
У кожного з нас свій улюблений смак паски. Напевно, це йде з дитинства. А останнім часом таке розмаїття пасок та декору, що просто дивуєшся. Домашня паска — це особливий смак та аромат. Та й сам процес її приготування — задоволення. Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати глазур для великодньої випічки.
— Вважаю цей рецепт дуже вдалим, — каже Елла Іванова. — Варто спробувати. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Паска
Опара
100 г борошна
50 г цукру
100 г теплого молока
40 г пресованих дріжджів
Все з'єднуємо та залишаємо хвилин на 20.
Тісто
1 кг борошна
200 г молока
150 г цукру
10 г ванільного цукру
3 чайні ложки цитрусового цукру (цукор з цедрою лимона та апельсина) — за бажанням
100 г вершків
100 г вершкового масла
3 яйця та 3 жовтки
Пів чайної ложки солі
Дрібка куркуми (за бажанням)
20 г олії
100 г журавлини (або родзинок) та 1 столова ложка рому.
Молоко та вершки виливаємо в миску, додаємо опару. Додати яйця та жовтки, збиті з цукром. Потім солимо, додаємо ванільний і цитрусовий цукор, за бажанням — куркуму. Поступово всипаємо просіяне борошно. Тісто має бути не густе. Додаємо масло — тепле розтоплене вершкове — та олію, родзинки, замочені в ромі. Тісто замішуємо хвилин 20, доки воно не перестане прилипати до рук.
Залишаємо на 40 хвилин у теплому місці.
Розкладаємо по формах, даємо 30 хвилин постояти, доки не підніметься.
Випікаємо при 180 градусах від 30 хвилин. Час залежить від розміру та форми.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати швидку сирну паску на «нічному» тесті, яка вийде смачною навіть у лінивої господині.
Фото з альбому Елли Іванової79
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