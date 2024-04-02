Дуже смачна паска: легкий рецепт відомої кулінарки

У кожного з нас свій улюблений смак паски. Напевно, це йде з дитинства. А останнім часом таке розмаїття пасок та декору, що просто дивуєшся. Домашня паска — це особливий смак та аромат. Та й сам процес її приготування — задоволення. Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати глазур для великодньої випічки.

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— Вважаю цей рецепт дуже вдалим, — каже Елла Іванова. — Варто спробувати. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Паска Опара 100 г борошна РЕКЛАМА 50 г цукру 100 г теплого молока РЕКЛАМА 40 г пресованих дріжджів Все з'єднуємо та залишаємо хвилин на 20. РЕКЛАМА Тісто 1 кг борошна 200 г молока 150 г цукру 10 г ванільного цукру 3 чайні ложки цитрусового цукру (цукор з цедрою лимона та апельсина) — за бажанням 100 г вершків 100 г вершкового масла 3 яйця та 3 жовтки Пів чайної ложки солі Дрібка куркуми (за бажанням) 20 г олії 100 г журавлини (або родзинок) та 1 столова ложка рому. Молоко та вершки виливаємо в миску, додаємо опару. Додати яйця та жовтки, збиті з цукром. Потім солимо, додаємо ванільний і цитрусовий цукор, за бажанням — куркуму. Поступово всипаємо просіяне борошно. Тісто має бути не густе. Додаємо масло — тепле розтоплене вершкове — та олію, родзинки, замочені в ромі. Тісто замішуємо хвилин 20, доки воно не перестане прилипати до рук.

Залишаємо на 40 хвилин у теплому місці. Розкладаємо по формах, даємо 30 хвилин постояти, доки не підніметься. Випікаємо при 180 градусах від 30 хвилин. Час залежить від розміру та форми. І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати швидку сирну паску на «нічному» тесті, яка вийде смачною навіть у лінивої господині.

Фото з альбому Елли Іванової

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