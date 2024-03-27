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Ароматний цитрусовий цукор: можна додавати в напої, десерти та випічку

22:25 28 березня 2024
цитрусовий цукор

Цитрусовий, м'ятний, лавандовий цукор можна купити зараз і в магазинах — щоправда, коштує він недешево. Продається такий цукор зазвичай у маленьких пакетиках. То чому ж не приготувати смаколик в домашніх умовах? Тим більше, що це дуже легко.

Не за горами Великдень. Такий запашний цукор можна додати й у святкову випічку. А який смачний лимонад із цитрусовим цукром! Напевно, у вас з'являться і свої ідеї щодо його використання. Проявляйте у кулінарній творчості винахідливість — і ви відкриєте для себе нові смаки. Та й не лише для себе — для рідних та близьких теж.

Рецептом чудового цитрусового цукру поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як зробити домашній сир з йогурту.

— Цей цукор завжди знадобиться у вашій кулінарній творчості, — каже Елла Іванова.

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Цитрусовий цукор

Цедра лайма

Цедра лимона

Цедра апельсину

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300 г цукру (можна взяти частину білого, частину — коричневого)

Натерти цедру цитрусових (без білої частини, що зазвичай гірчить), змішати із цукром. Помістити у банку. Зберігати у холодильнику.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом млинців без борошна та цукру — ніжних та смачних.

Читайте також: Незвичайний десерт: без випічки та олії

Фото з альбому Елли Іванової

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