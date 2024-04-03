Непереможний український суперважковаговик, який продав чемпіонський пояс заради дітей-сиріт, нокаутував «товстуна» зі США (відео)

Український боксер Владислав Сіренко (20 перемог, 17 з них — нокаутом, жодної поразки), який закрутив роман із віцечемпіонкою Європи, блискуче повернувся на професіональний ринг, провівши перший бій з грудня 2021 року.

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На арені Тexas Troubadour Theatre у Нешвіллі (США) 29-річний українець, котрий продав пояс заради дітей-сиріт, батьків яких убили росіяни, у третьому раунді нокаутував 40-річного «товстуна» із США Деона Ронні Хейла (5 перемог, 4 з них — нокаутом, 18 поразок, 1 нічия). Сіренко загнав суперника у кут рингу, після серії ударів по корпусу приголомшив Хейла аперкотом і «добив». Встати з коліна американець-ветеран уже не зміг.

Нагадаємо, що свій останній бій уродженець Києва Сіренко провів майже два з половиною роки тому, коли переміг у Броварах технічним нокаутом Андрія Руденка з Дніпра та завоював два пояси — WBC Asia і WBO Asia Pacific. До речі, Владислав мав боксувати з 40-річним Гейлом ще 5 березня 2024-го, але поєдинок перенесли через… арешт суперника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Владислав Сіренко пройшовся боксером-лицеміром з росії після віроломного вторгнення військ рф в Україну.

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Фото Valdemar Gorlushko/K2 Promotions

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