Святослав Вакарчук назвав помилкою свій «похід у політику»

Лідер «Океану Єльзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно представив першу англомовну пісню, назвав свій «похід в політику» помилкою та публічно перепросив за це українців. Музикант запевнив, що більше ніколи не повторить подібного.

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«Думаю, що в свій час зробив велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на конкретну особистість у політиці. Я недооцінив, наскільки на мене як людину багато хто покладав великі надії. Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити і стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту», — сказав Святослав в інтерв'ю УП.

Він запевнив, що тоді він не усвідомлював тих очікувань і сподівань, які покладали на нього люди. Каже, що така поведінка була його ненавмисною. За що зараз просить вибачення. За словами Святослава, йому досі болить за це.

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«Я цього недооцінив і хочу вибачитися перед усіма цими людьми. Тому що я певним чином їхні очікування, які вони на мене покладали, не справдив. Я це зробив абсолютно не зі зла. Моя помилка тоді була в тому, що я не усвідомив цього. Тому мені за це насправді дуже болісно всередині. Та хочу сказати чесно, що я все життя робив, роблю і буду робити на своєму місці все, що можу, щоб моя країна була сильною, чесною, справедливою», — зазначив музикант.

За його словами, наразі його місце — в музиці. Це дає йому відчуття гармонії та реалізації, приносить багато користі іншим.

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Нагадаємо, Святослав Вакарчук своїми виступами підтримує військових на передовій, дає благодійні концерти та збирає кошти на ЗСУ. Під час нещодавніх концертів у Києві було зібрано 3 600 000 гривень, які перерахували на потреби «Азову».

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Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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