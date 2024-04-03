Банки Чехії взялися за біженців із України: що відбувається

В Чехії, яка прихистила багато українських біженців, всі іноземці отримали листи-попередження, що дані про їх рахунки в банках передадуть до Спеціалізованого фінансового управління. Навіть зазначається термін: до 30 червня 2024 року, пише ProUkrainu.cz.

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Зобов’язання звітувати про рахунки іноземців на банківські установи накладає Закон про міжнародну співпрацю в податковому адмініструванні (№ 105/2016.). Зрозуміло, що йдеться про виявлення нелегальної праці та інших порушень з боку іноземців на території Чехії (та і загалом на території ЄС). Найпоширеніше порушення — нелегальні доходи.

В офіційних листах банки звертаються до своїх клієнтів та підкреслюють: «Ми переконані, що ви належним чином виконуєте свої податкові зобов’язання. Але це наш законний обов’язок повідомляти про іноземних резидентів. Запевняємо вас, що спеціалізоване фінансове управління та податкові органи за кордоном зобов’язані захищати ваші персональні дані».

Банки в Чехії повинні повідомляти податковим органам про гроші, що проходять через їхні рахунки. Це не тому, що вони надто допитливі. Головна мета — аби всі платили свою справедливу частку податків, а нелегальні доходи — легко виявлялись.

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У Чеській Республіці, як і в багатьох інших країнах, банки відіграють ключову роль у національній податковій системі. Вони не лише інституції для заощаджень та інвестицій. Банки виступають посередниками між платниками податків та державою, забезпечуючи точність та повноту фінансової інформації, яка звітується податковим органам. Ця роль критично важлива для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню незаконної діяльності. Щоб допомогти боротися з ухиленням від сплати податків і захистити цілісність податкових систем, уряди в усьому світі запроваджують вимоги щодо звітності та збору інформації для фінансових установ. Це відоме як Загальний стандарт звітності (CRS).

У Чехії незаконна робота, така як зайнятість без дійсного контракту або іноземцями, які не мають належних дозволів, може призвести до штрафів та більш серйозних наслідків. Пояснює Центр EURAXESS.

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За незаконну працю в Чехії передбачені штрафи для роботодавця та працівника. У випадку іноземців, які працюють незаконно, люди можуть отримати з депортацією. Специфічне покарання залежить від характеру порушення та визначається правоохоронними та судовими органами Чехії. Тому важко назвати точні суми або схарактеризувати, коли може бути призначена депортація, а коли все обійдеться фінансовим покаранням.

Як писали «ФАКТИ», раніше Чехія запросила в України дані про фінансовий стан українських біженців, які перебувають у країні.

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Також повідомлялось, що Чехія скоротить допомогу біженцям з України.

Фото: pixabay.com

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