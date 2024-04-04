Кібератака на «Київстар»: СБУ встановила причетних хакерів гру рф
Після грудневої кібератаки на одного з національних операторів мобільного зв’язку «Київстар» кіберфахівці Служби безпеки України встановили особи причетних до неї і мають наміри передати матеріали розслідування до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.
Про це Укрінформу повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
За його словами, атаку на «Київстар» реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського гру, і зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.
Ілля Вітюк підкреслив, що у межах кримінального провадження його департамент опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.
«Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність», — переконаний керівник ДКІБ.
Водночас він підкреслив, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру, і один і з них — саме результат СБУ.
Загалом же в СБУ підрахували, що під час повномасштабної війни її співробітники щороку блокують по 4,5 тис. ворожих кібератак.
Нагадаємо, що відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе хакери з групи «Солнцепек», які стверджували, що «знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання. Причиною ж кібератаки і залишення без зв'язку тисяч абонентів в Україні злочинці назвали «забезпечення зв'язком ЗСУ, державних органів та силових структур».186
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