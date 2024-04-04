Про всяк випадок: хвора на рак Шеннен Догерті розпродує речі

Зірка серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210» Шеннен Догерті, яка бореться з раком 4 стадії (захворювання діагностували у 2015 році), нещодавно розповіла у своєму подкасті «Будемо відвертими з Шеннен Догерті», що вона позбувається своїх речей. Актриса не хоче, щоб після її смерті матері довелося мати з ними справу.

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«Рак змусив мене переосмислити своє життя і змінити пріоритети, і зараз моїм пріоритетом є моя мама, — каже 52-річна Шеннен. — Я не хочу, щоб у неї була купа справ, з якими їй доводиться мати справу. Я не хочу, щоб у неї було чотири комори, заповнені меблями, тому що я маю меблеву одержимість».

Вона жартома сказала, що саме завдяки своїй пристрасті до домашніх меблів вона накопичила стільки мотлоху за ці роки. І на цей час більшість предметів просто припадають пилом у коморі, пише видання Nypost.

«Мені це не подобається, і іншим це не подобається, і чи дійсно мені все це потрібно? Чи потрібно мені мати три обідніх столи? Відповідь — ні, нікому з нас не потрібно все те, що у нас є, і ми всі могли б трохи зменшити кількість своїх речей і не бути барахольщиками, якими я ставала з усіма своїми меблями, — пояснила актриса. — Таке відчуття, що ти відмовляєшся від чогось, що було дуже особливим і важливим для тебе. Але ви знаєте, що це правильно, і що це дасть вам відчуття миру і спокою, тому що ви допомагаєте людям, яких ви залишаєте, просто легше пережити перехідний період».

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Після того, як Догерті оголосила про свій онкодіагноз у 2015 році, хвороба перейшла в стадію ремісії через два роки. У 2020 році Шеннен повідомила, що рак повернувся, а наприкінці 2023 року сказала, що хвороба поширилася на її кістки.

У грудневому епізоді свого радіошоу Догерті зі сльозами на очах зізналася, що після того, як вона схудла після хімієтерапії, вона була впевнена, що все скінчено.

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«Коли я схудла після хімієтерапії та була неймовірно зневоднена, мені все одно доводилося вставати з ліжка, — сказала вона тоді. — Моя мама буквально намагалася підняти мене з ліжка і відвести до лікаря… У той момент я думала, що не переживу цього».

Додамо, що актриса вже склала заповіт дала інструкції щодо похорону.

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