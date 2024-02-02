Це справжнє диво: Шеннен Догерті розповіла про дію нових ліків від раку

Актриса Шеннен Догерті, яка попри все мріє про кохання, продовжує боротися з раком молочної залози на 4-й стадії з надзвичайною стійкістю та оптимізмом. У нещодавньому епізоді свого подкасту «Давайте прояснимо» зірка «Беверлі-Хіллз, 90210» поділилася проривом на своєму шляху до одужання, який вона називає не інакше як «дивом».

ВІДЕО ДНЯ

52-річна Догерті висловила свою новознайдену надію на майбутнє, оприлюднивши позитивні результати нещодавнього лікування від раку, яке перевершило всі очікування. Акторка розповіла, що зараз вона приймає нові ліки від раку, і, незважаючи на початкову невпевненість, наполегливість принесла свої плоди. У розмові зі своїм променевим онкологом, доктором Аміном Мірхаді, вона пояснила: «Після шостої чи сьомої процедури ми дійсно побачили, що вона руйнує гематоенцефалічний бар'єр».

Описуючи вплив цього розвитку подій як «диво», Догерті підкреслила: «Для мене це і зараз є дивом».

Тримаючи деталі свого лікування в таємниці, актриса залишається позитивно налаштованою щодо результатів, кажучи: «Те, що цей препарат руйнує гематоенцефалічний бар'єр, насправді є дивом, дивом того, що, можливо, Бог втрутився і сказав: «Я дам їй перерву».

РЕКЛАМА

Протягом свого дев'ятирічного шляху боротьби з раком Шеннен Догерті була відкритою і відвертою та розповідала про свій досвід. У 2015 році у неї діагностували рак молочної залози, у 2017 році вона досягла ремісії, але у 2019 році зіткнулася з рецидивом на 4 стадії. Минулого року рак дав метастази в мозок і кістки, додавши ще один рівень до її і без того непростої боротьби.

У своєму подкасті вона розмірковує про різні аспекти свого життя, зокрема про кар'єру, стосунки та різні стадії хвороби. Її мета — підвищити обізнаність та зібрати кошти на дослідження раку, підкреслюючи, що люди з невиліковним раком все ще можуть зробити значний внесок у розвиток світу, пише Marca.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про деталі заповіту Шеннен Догерті: список присутніх та прикраси з праху.

РЕКЛАМА

228

Читайте нас у Facebook