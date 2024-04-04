Чилі-джем: чудовий до шашлику

Сезон шашлику починається щойно на вулиці стає тепло. А який же шашлик без соусу? Це може бути аджика, кетчуп, ткемалі… А чи куштували ви коли-небудь чилі-джем? Якщо ні, спробуйте його приготувати. Обов'язково візьміть цей соус на природу, якщо зберетеся робити барбекю. Але і вдома він стане вам у нагоді. Чилі-джем чудово поєднується з будь-яким м'ясом — відбивними, котлетами, запеченою куркою…

ВІДЕО ДНЯ

Свіжоприготований домашній соус завжди чудовий.

Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей рецепт вам сподобається, якщо ви любитель гострого, — каже Елла Іванова. — Готується чилі-джем швидко і просто. Він має гарний колір і яскравий смак. Виглядає він дуже апетитно — особливо в поєднанні зі свіжою зеленню.

Чилі-джем РЕКЛАМА 2−3 перці чилі

2−4 зубки часнику

150−200 г цукру

Паприка копчена

30 г соєвого соусу

30 г винного оцту

Сіль приблизно 8−10 г

500 г болгарського перцю

50 г води

Корінь імбиру, приблизно 2−3 см

У блендері подрібнюємо перець, імбир, часник. Додаємо решту інгредієнтів. Варимо 15−20 хвилин.

Зберігати в холодильнику.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт приголомшливо апетитного шашлику без мангала, вугілля і виїзду на природу.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

5

Читайте нас у Facebook