Чилі-джем: чудовий до шашлику
Сезон шашлику починається щойно на вулиці стає тепло. А який же шашлик без соусу? Це може бути аджика, кетчуп, ткемалі… А чи куштували ви коли-небудь чилі-джем? Якщо ні, спробуйте його приготувати. Обов'язково візьміть цей соус на природу, якщо зберетеся робити барбекю. Але і вдома він стане вам у нагоді. Чилі-джем чудово поєднується з будь-яким м'ясом — відбивними, котлетами, запеченою куркою…
Свіжоприготований домашній соус завжди чудовий.
Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Цей рецепт вам сподобається, якщо ви любитель гострого, — каже Елла Іванова. — Готується чилі-джем швидко і просто. Він має гарний колір і яскравий смак. Виглядає він дуже апетитно — особливо в поєднанні зі свіжою зеленню.
Чилі-джем
- 2−3 перці чилі
- 2−4 зубки часнику
- 150−200 г цукру
- Паприка копчена
- 30 г соєвого соусу
- 30 г винного оцту
- Сіль приблизно 8−10 г
- 500 г болгарського перцю
- 50 г води
- Корінь імбиру, приблизно 2−3 см
У блендері подрібнюємо перець, імбир, часник. Додаємо решту інгредієнтів. Варимо 15−20 хвилин.
Зберігати в холодильнику.
І смачного!
Нагадаємо рецепт приголомшливо апетитного шашлику без мангала, вугілля і виїзду на природу.
Фото з альбому Елли Іванової5
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