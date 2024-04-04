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Чилі-джем: чудовий до шашлику

22:23 6 квітня 2024
Чилі-джем

Сезон шашлику починається щойно на вулиці стає тепло. А який же шашлик без соусу? Це може бути аджика, кетчуп, ткемалі… А чи куштували ви коли-небудь чилі-джем? Якщо ні, спробуйте його приготувати. Обов'язково візьміть цей соус на природу, якщо зберетеся робити барбекю. Але і вдома він стане вам у нагоді. Чилі-джем чудово поєднується з будь-яким м'ясом — відбивними, котлетами, запеченою куркою…

Свіжоприготований домашній соус завжди чудовий.

Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей рецепт вам сподобається, якщо ви любитель гострого, — каже Елла Іванова. — Готується чилі-джем швидко і просто. Він має гарний колір і яскравий смак. Виглядає він дуже апетитно — особливо в поєднанні зі свіжою зеленню.

Чилі-джем

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  • 2−3 перці чилі
  • 2−4 зубки часнику
  • 150−200 г цукру
  • Паприка копчена
  • 30 г соєвого соусу
  • 30 г винного оцту
  • Сіль приблизно 8−10 г
  • 500 г болгарського перцю
  • 50 г води
  • Корінь імбиру, приблизно 2−3 см

У блендері подрібнюємо перець, імбир, часник. Додаємо решту інгредієнтів. Варимо 15−20 хвилин.

Зберігати в холодильнику.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт приголомшливо апетитного шашлику без мангала, вугілля і виїзду на природу.

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Фото з альбому Елли Іванової

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