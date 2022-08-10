38.94 / 39.94 39.35 / 40.61
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

22:25 10 серпня 2022
кетчуп

Цей кетчуп, за словами кулінарки Валентини Кошової, готується з натуральних продуктів і тому він виходить дивовижно смачним і ароматним, саме таким, який підкреслить природний смак м'яса. Вихід — 4 баночки по 0,5 л.

Інгредієнти:

2,5 кг помідорів

1 велика цибулина

1 пачка приправи для шашлика (30 г)

1 ст. л. солі

1 склянка цукру (200 мл)

100 мл оцту

Приготування

Помідори перебити блендером, проварити 40 хв. Додати 1 цибулину, порізану кубиком, проварити 20 хв. Знову все перебити блендером. Додати сіль, цукор, оцет та приправу до шашлика. Проварити 10 хв і розлити у сухі стерилізовані банки. Якщо помідори дуже соковиті, то можна розвести 1 ст. л. крохмалю у холодній воді та влити у кетчуп. Такий кетчуп ви можете зробити і гострішим: коли відкриєте баночку соусу, просто видавіть туди кілька зубків часнику, додайте червоного меленого перцю і отримаєте дуже гострий соус.

А як приготувати кетчуп із кабачків, який стане родзинкою літнього меню і порадує взимку, розповіла кулінарка Лариса Павлюк.

Читайте також: «Вистачить на всю зиму»: готуємо борщову заправку за перевіреним рецептом

6

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Новак

Чи повернеться курс долара та євро на довоєнний рівень: розповідає економіст Андрій Новак

Гороскоп

Розчарування Терезів та покаяння Скорпіонів: п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та нервові зриви 10 серпня

рушники

Забруднені кухонні рушники будуть як нові: перевірений і ефективний спосіб прання

Ганна Сєдокова

«Жирна, як бочка»: іноземні шанувальники присоромили ексвіагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту