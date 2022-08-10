«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

Цей кетчуп, за словами кулінарки Валентини Кошової, готується з натуральних продуктів і тому він виходить дивовижно смачним і ароматним, саме таким, який підкреслить природний смак м'яса. Вихід — 4 баночки по 0,5 л.

Інгредієнти:

2,5 кг помідорів

1 велика цибулина

1 пачка приправи для шашлика (30 г)

1 ст. л. солі

1 склянка цукру (200 мл)

100 мл оцту

Приготування



Помідори перебити блендером, проварити 40 хв. Додати 1 цибулину, порізану кубиком, проварити 20 хв. Знову все перебити блендером. Додати сіль, цукор, оцет та приправу до шашлика. Проварити 10 хв і розлити у сухі стерилізовані банки. Якщо помідори дуже соковиті, то можна розвести 1 ст. л. крохмалю у холодній воді та влити у кетчуп. Такий кетчуп ви можете зробити і гострішим: коли відкриєте баночку соусу, просто видавіть туди кілька зубків часнику, додайте червоного меленого перцю і отримаєте дуже гострий соус.

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