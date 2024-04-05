Так харчуються іспанці та португальці: атлантична дієта знижує рівень холестерину і розтоплює жир

Атлантична дієта набуває все більшої популярності, експерти та науковці прагнуть приділяти їй все більше уваги. Хоча атлантична відрізняється від досі беззаперечної королеви дієт, так званої середземноморської дієти, вони в певному сенсі є родичами, пише Zywienie.medonet.

ВІДЕО ДНЯ

Атлантична дієта є традиційною дієтою північної Португалії та північно-західної Іспанії. Вона схожа на корисну для серця середземноморську дієту, але має свої унікальні особливості та аспекти, тісно пов'язані з регіонами її походження.

«Ці типи харчування (атлантична та середземноморська дієти) мають потенціал для зниження ризику серцево-судинних захворювань, діабету, раку, інсульту і навіть когнітивних розладів, таких як деменція та хвороба Альцгеймера, а також для покращення роботи шлунково-кишкового тракту та мікробіому кишківника», — пояснює доктор Трейсі Крейн з Медичної школи Університету Маямі.

Ця модель харчування робить сильний акцент на сезонних, місцевих, свіжих і мінімально оброблених продуктах. Це овочі, фрукти, зернові, цілозернові продукти та цілозерновий хліб, картопля, горіхи (особливо каштани), бобові, риба та морепродукти, молочні продукти (переважно молоко та сир), м'ясо (яловичина, свинина, птиця та дичина), оливкова олія, вино.

РЕКЛАМА

Люди, які живуть у цих районах, покладаються на приготування страв з вищезгаданих продуктів у досить простий спосіб. У цих частинах світу страви переважно варять, смажать на грилі, запікають або тушкують. Дієтологи дивляться на раціон португальців та іспанців з доброзичливістю.

«Атлантична дієта має значний потенціал для поліпшення здоров'я, оскільки вона робить акцент на багатих поживними речовинами продуктах і місцевих, корінних харчових звичках, — пояснює дієтолог Мішель Рутенштейн. — Крім того, спосіб приготування їжі підвищує біодоступність поживних речовин, гарантуючи, що організм краще засвоює і використовує ці інгредієнти».

РЕКЛАМА

Одним з улюблених методів приготування їжі для дієтологів є тушкування, оскільки воно не тільки зберігає максимальну кількість поживних речовин, але й має мінімальний вплив на побічні продукти глікації. Ці шкідливі сполуки утворюються в деяких продуктах при обробці при дуже високих температурах, наприклад, при смаженні. Ці речовини значною мірою відповідають за окислювальний стрес і хронічне запалення — основні фактори розвитку багатьох серйозних захворювань, включаючи хвороби серця і рак.

Нові дослідження підтверджують, що атлантична дієта має потужний вплив на серйозні проблеми зі здоров'ям. Експеримент довів, що у людей, які дотримувалися традиційного способу харчування португальців та іспанців, через пів року рівень ризику метаболічного синдрому став нижчим.

РЕКЛАМА

Дослідження показали переваги атлантичної дієти щодо багатьох аспектів здоров'я, таких як рівень холестерину, кров'яний тиск, контроль рівня цукру в крові та ожиріння.

Інші дослідження виявили, що вживання переважно атлантичної дієти може знизити рівень інсуліну, інсулінорезистентність, систолічний артеріальний тиск, загальний холестерин, індекс маси тіла (ІМТ) та зменшити об'єм талії.

А от щодо середземноморської дієти, то дієтологи радять застосовувати її помірковано, щоб не зашкодити здоров'ю.

Раніше експерти розповіли про дієти для контролю рівня цукру в крові, а також яких продуктів слід уникати при діабеті.

60

Читайте нас у Facebook