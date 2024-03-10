Від оливкової олії можна погладшати: дієтологи ставлять під сумнів хайп навколо середземноморської дієти

Оливкова олія, яку часто називають рідким золотом, є основним інгредієнтом середземноморської дієти. Її вже сім років поспіль визнають найкращою дієтою у світі. Насичена хорошими жирами та поживними речовинами, оливкова олія має безліч переваг для здоров'я. Дослідники харчових продуктів вже давно говорять про її користь для здоров'я. Але тепер експерти попереджають, що ажіотаж навколо цієї олії міг призвести до того, що деякі люди переоцінили її користь для схуднення і набрали зайві кілограми.

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Нью-йоркська дієтологиня Мішель Рутенштейн розповіла, що до неї звернувся клієнт, який щодня споживав чашку оливкової олії, бо вважав її надзвичайно корисною. Але це мало негативний ефект.

«Така екстремальна поведінка не лише перешкоджала його зусиллям зі схуднення, але й негативно вплинула на рівень холестерину, оскільки велика кількість оливкової олії містить багато насичених жирів, що нівелює її передбачувану користь», — розповіла лікарка журналістам, пише видання Nypost.

Однак загальний консенсус полягає в тому, що оливкова олія є відносно корисною для вас, особливо коли мова йде про приготування їжі.

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«З погляду співвідношення ризику/користі та вартості, вживання оливкової олії першого холодного віджиму, швидше за все, є корисним для більшості людей, — розповіла Daily Mail дієтологиня Кетлін Лопес. — Наше дослідження підтверджує дієтичні рекомендації щодо вживання рослинних олій, таких як оливкова, і припускає, що ці рекомендації не тільки підтримують здоров'я серця, але й потенційно здоров'я мозку».

Дослідження показують, що регулярне вживання оливкової олії замість тваринних або перероблених жирів, як правило, сприяє більш здоровому харчуванню. Так, додавання оливкової олії до свого раціону може знизити ризик розвитку деменції. А половина столової ложки олії зменшує ризик раку, нейродегенеративних та респіраторних захворювань.

Додавання у раціон більшої кількості оливкової олії може означати використання її як основи для приготування їжі або як інгредієнта в таких продуктах, як соуси або салати.

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Одна порція оливкової олії становить одну столову ложку і містить 119 калорій — і Мішель Рутенштейн попереджає, що через велику кількість калорій можуть виникнути проблеми, якщо ви перестараєтеся.

«Надмірне споживання оливкової олії без контролю порцій може призвести до енергетичного дисбалансу, збільшенню ваги та труднощам при схудненні», — пояснила вона.

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Причиною занепокоєння дієтологів щодо надмірного споживання оливкової олії є тренд на середземноморську дієту, яку вихваляють впливові особи та знаменитості, серед яких Кортні Кардашян, Бейонсе, Гвінет Пелтроу, Дженніфер Лопес та інші зірки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як оливкову олію можна використовувати в побуті.

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