Продукти, яких слід уникати при діабеті

Вживання нездорової їжі може мати низку наслідків для організму, включаючи збільшення ваги та високий рівень цукру в крові. У багатьох випадках існують здорові варіанти заміни нездорової їжі. Видання Diabetes care community назвало продукти, яких слід уникати, якщо у вас діабет, а також деякі більш здорові варіанти заміни. Раніше «ФАКТИ» публікували перелік продуктів, які підвищують кров’яний тиск.

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Перероблене м'ясо — наприклад, бекон, шинка, салямі або в'ялена яловичина — містить багато шкідливих хімічних речовин, яких немає у свіжому м'ясі. У численних дослідженнях вони також були пов'язані з такими захворюваннями, як рак і хвороби серця. Замініть перероблене м'ясо більш пісними та натуральними білковими продуктами, такими як курка, індичка, тунець або варені яйця.

Жирні молочні продукти містять переважно насичені жири, які підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, оскільки продукти з підвищеним вмістом жиру, природно, містять більше калорій, жирна молочна продукція може сприяти підвищенню ризику ожиріння. Замініть жирні молочні продукти нежирними або знежиреними молочними продуктами та немолочними молочними продуктами (наприклад, мигдальним або соєвим молоком). Обираючи знежирені продукти, завжди звертайте увагу на інші шкідливі для здоров'я інгредієнти, які могли бути додані для заміни жиру, наприклад, цукор або насичені жири.

Більшість упакованої випічки, печива та тістечок виготовляється з рафінованого цукру, рафінованого пшеничного борошна та нездорових жирів. Вони також містять низку хімічних інгредієнтів, включаючи консерванти, барвники та ароматизатори. Крім того, вуглеводи в оброблених продуктах зазвичай є рафінованими, простими" вуглеводами, які спричиняють швидкі стрибки рівня цукру в крові та інсуліну. Замініть упаковані снеки та випічку на хумус та овочі, жменю мигдалю або скибочки яблука, намазані горіховим маслом. Більшість з нас іноді покладається на зручність високооброблених продуктів. Однак, коли справа доходить до вибору здорової їжі, найкраще зменшити споживання продуктів з високим ступенем переробки та замінити їх більш здоровими альтернативами.

Сухі сніданки — одні з найпоширеніших продуктів, які містять багато цукру. Насправді, у більшості з них цукор вказаний другим або третім інгредієнтом. Починаючи день зі сніданку з високим вмістом цукру, ви підвищуєте рівень цукру та інсуліну в крові. Надмірне споживання цукру також може підвищити ризик ожиріння, серцевих захворювань і раку. Замініть підсолоджені сухі сніданки вівсянкою, мюслі домашнього приготування, або пакетованими сухими сніданками, які містять мало або зовсім не містять цукру.

Сухофрукти — це чудовий спосіб втамувати апетит і пристрасть до солодкого, і вони, як правило, містять велику кількість клітковини. На жаль, вони містять багато цукру. Насправді, маленька коробочка родзинок (43 грами) містить 25 грамів цукру; 50-грамова порція фініків також містить 25 грамів цукру. Замініть сухофрукти свіжими фруктами.

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Оскільки картопля фрі смажиться у фритюрі в олії, яка містить шкідливі для здоров'я насичені жири, вона містить дуже багато жиру і калорій. Це може становити ряд серйозних ризиків для здоров'я (наприклад, хвороби серця та ожиріння), якщо ви їсте картоплю фрі на регулярній основі. Картопля фрі також може містити багато солі, що може сприяти підвищенню кров'яного тиску. Замініть її овочевими паличками або запеченими шматочками батату.

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