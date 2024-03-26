Мобілізовані «ФОПи» мають право продовжувати підприємницьку діяльність, але є нюанси: що кажуть юристи

В Україні триває мобілізація, при цьому виключення не складають і самозайняті підприємці, тобто ФОП. При цьому мобілізовані підприємці I та II груп не повинні припиняти реєстрацію своїх підприємств. І дозвіл на продовження підприємницької діяльності стосується як тих, хто підписав контракт із ЗСУ, так і тих, хто був мобілізований. Обмеження на заняття підприємництвом під час війни мають лише військові посадовці.

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А підприємцям ніхто не забороняє поєднувати ратну і мирну працю, якщо є така можливість. Головне, щоб це не заважало виконанню військового обов'язку, розповіли виданню PaySpace Magazin керуюча партнерка адвокатського об"єднання «Ганна Іщенко та партнери» Ганна Іщенко та арбітражна керуюча АО «Winner Partners» Юлія Шелест.

Остання також зазначила, що мобілізованих ФОП та людей, які займаються незалежною професійною діяльністю, держава не лише звільнила від оподаткування доходів та єдиного податку, але й від подання звітності.

«Також мобілізовані ФОП звільнені від сплати Єдиного соціального внеску за себе», — зазначила Юлія Шелест.

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Водночас, якщо підприємець має найманих працівників, то за них платити необхідні податки усе ж доведеться. Отже ФОП може делегувати свої повноваження іншій особі, яка замість нього вестиме бухгалтерію, нараховуватиме заробітки найманим працівникам, а також сплачуватиме за них податки (ПДФО, військовий збір та ЄСВ).

Нагадаємо, днями ще один український адвокат розповів, як можуть покарати працівників ТЦК за примусову мобілізацію чоловіків.

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Фото volynpost.com/

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