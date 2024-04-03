Для «ФОПів» — додаткова умова: у Раді пропонують нову модель «економічного бронювання» від мобілізації

В Україні діє система бронювання військовозобов'язаних, яка, передусім стосується працівників важливих для економіки та ВПК.

Як повідомляють в Європейській Бізнес Асоціації, під час підготовки нового законопроєкту про мобілізацію представники бізнесу поспілкувалися з головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою з питань розробка концепції моделі економічного бронювання.

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Зазначається, що наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб, найбільше — в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Але найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно. Адже близько 2,7 млн чоловіків у віці 25−60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч — активні ФОПи. У той же час близько 1 млн чоловіків, ймовірно, знаходяться у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня.

В парламентському комітеті пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка б дала додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу до 50% військовозобов’язаних співробітників. Умова бронювання — відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника (1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць).

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Як відбуватиметься бронювання?

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По-перше, сплата збору. Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП — довідку про рух коштів.

По-друге, верифікація. Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

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По-третє, оновлення даних. Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

«Модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності. За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь не дає дозвіл на виїзд. Для ФОП діє додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні президент зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», які, зокрема, стосуються зменьшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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