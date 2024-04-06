Поєднання американських технологій і наших виробничих і технологічних баз: Сергій Висоцький оцінив співпрацю в «оборонці»

Перспективи перемоги у війні проти росії будуть більшими, якщо Україна продовжить посилювати зв’язки з американськими компаніями оборонного сектору, що дозволить збільшити інвестиції з США у вітчизняний сектор ВПК. Про це розповів екснардеп, заступник голови Асоціації виробників оборонної промисловості (NAUDI) Сергій Висоцький під час безпекового форуму в Києві, передає «Телеграф».

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«Це не тільки security форум і питання безпеки, але й економіки. Це дуже пов’язані речі. Ми розуміємо, що без економічної допомоги наших партнерів, без того, щоб посилювати зв’язки між нашим оборонним бізнесом і американським, нам буде важко. Проте у разі співпраці наші перспективи перемогти у війні будуть більшими. Тому для нас сьогодні дуже важливо виступити співорганізаторами конференції, яка поєднує американський та український бізнес та безпекові світи. Звичайно, тут представлений ряд американських інвесторів, венчурних інвесторів, тут є колишні представники розвідспільноти, експерти з питань безпеки і представники американських компаній, а також українських підприємств, яких ми запросили (вони є членами нашої асоціації). Сподіваюсь, на полях цієї конференції зможемо поговорити про можливу спільну кооперацію і підтримку українських проєктів. І таким чином спільно рухатися до нашої перемоги у війні», — розповів Сергій Висоцький.

За його словами, на сьогодні вже є американські компанії, які готові ризикувати та інвестувати кошти в спільні чи в українські проєкти.

«Поки що великі компанії, як правильно відмітив генерал Девід Петреус і дипломат Курт Волкер, у них все добре, і вони не будуть ризикувати. Але венчурний капітал, який оперує ризикованими інвестиціями, а також невеликі оборонні компанії США, які хочуть досягти вищих рівнів, звичайно, вони дивляться на Україну як на партнера, дивляться на наші компанії, на наші ноу-хау тощо. Фактично, мова йде про те, щоб, долучаючись до технологій, які є в США, використовуючи наші виробничі і технологічні бази, робити спільні продукти», — додав він.

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Висоцький також відзначив, що американські та іноземні компанії прагнуть перейти з умовної третьої ліги у секторі ВПК, у другу, а з другої — в першу лігу. А для цього вже потрібно розпочати співпрацю.

«Я знаю навіть про невеликі (до одного мільйона доларів), але це вже інвестиції, які підуть в Україну. Проте це тільки перші кроки, які можливо дозволять показати найбільш системним американським гравцям, що Україна готова, і ми як асоціація готові, виробляти зброю разом, продавати її разом. І звичайно зможемо витісняти звідси росію», — додав Висоцький.

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Нагадаємо, Міжнародний форум з економіки та безпеки відбувся 5 квітня в Києві. Він пройшов завдяки співорганізації та коспонсорству NAUDI. Це вже другий форум за часи повномасштабного вторгнення росії, що проводиться під патронатом колишнього очільника ЦРУ генерала Девіда Петреуса. Захід відвідали понад 150 гостей з України та США, зокрема посол та колишній спецпредставник Держдепу США у переговорах щодо України Курт Волкер.

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