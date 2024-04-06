Україна має непогані шанси залучити інвестиції зі сполучених Штатів Америки та інших розвинених країн, ці процеси вже почалися та активно тривають. Але водночас і українська сторона повинна прибрати певні важливі перешкоди, щоб покращувати ситуацію в українському оборонпромі та перемагати у війні проти росії.

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Про це під час Економічного та безпекового форуму у Києві в п'ятницю, 5 квітня, заявив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

«В США вся „оборонка“ побудована на приватних компаніях. А приватний бізнес специфічний, який буде працювати з вигодою для отримання якогось прибутку — це і є капіталізм, який існує в США. Якщо американці побачать перспективи у нашому ринку, а я наперед скажу, що вони вже їх бачать, вони сюди прийдуть. Тому що, починаючи з оборонного форуму DFNC1, який проходив в Україні у вересні, та після виставки MSPO у Польщі, американські компанії почали активно шукати партнерів в Україні, аналізувати ринок. Перед приходом такого серйозного бізнесу в Україну відбуваються be diligence певних компаній, be diligence ринку — глибокий аналіз/дослідження ситуації через різні інституції. Вони вже це роблять. А якщо вони це роблять, це означає невідворотній процес їхнього заходження», — сказав він.

Водночас, як додав Владислав Бельбас, зараз в авангарді співпраці з українською «оборонкою» стали компанії з Німеччини, які організовують вже «спільні підприємства в Україні, активно розвивають цей напрямок, і це показує стабільну тенденцію, яка буде розвиватися в майбутньому більш активно».

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«Але нам з нашої сторони потрібно зокрема працювати над захистом інформації. У нас зараз вся інформація про виконавців оборонного замовлення знаходиться у відкритому доступі. Наприклад, локації цих підприємств, розташування потужностей і т.д. росії не потрібно навіть задіювати шпигунів чи супутникову розвідку, оскільки це є у відкритому доступі в інтернеті. Погуглив, і ти маєш всю інформацію. На третьому році війни треба це прибирати, і такий негативний вплив треба нівелювати. Оскільки ми зараз обмеженні у міжнародній допомозі, наша оборонна індустрія буде точкою виживання для нас. Якщо її не буде і якщо російські війська почнуть рухатися у наступ, то у нас немає запасів на ведення бою на 5−7 місяців. Наскільки мені відомо, у нас дуже короткотермінові запаси для ведення бойових дій», — розказав топменеджер «Української бронетехніки».

Нагадаємо, ТОВ «Українська бронетехніка» за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. І підприємство може ще збільшити виробництво, потрібно тільки замовлення держави.

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