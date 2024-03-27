Можливо хоче підтримати сім’ю брата: принц Гаррі збирається до Великої Британії

Принц Гаррі збирається приїхати до Великої Британії у травні, але інсайдери стверджують, що він не матиме жодних зустрічей з принцом Вільямом чи принцесою Кейт, пише Express. Нагадаємо, що «ФАКТИ» раніше писали, що на думку Вільяма та Кейт, довіряти принцу Гаррі не можна, адже він може зробити їхні особисті справи надбанням громадськості.

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Очікується, що принц Гаррі незабаром повернеться до Великобританії після того, як його невістка, принцеса Уельська, оголосила, що у неї діагностували рак. Але в той час, як багато хто сподівався, що ця жахлива новина може прокласти шлях до можливого примирення між відчуженим герцогом Сассекським і його старшим братом, принцом Вільямом, джерела, близькі до Уельських, свідчать про інше, повідомляють ЗМІ.

Очікується, що Гаррі відвідає службу в соборі Святого Павла з нагоди десятої річниці «Ігор Нескорених» у травні, і після того, як він програв судовий процес проти уряду щодо його захисту поліцією в країні, малоймовірно, що він візьме з собою дружину Меган Маркл або їхніх дітей, принца Арчі і принцесу Лілібет.

Джерела, близькі до принца і принцеси Уельських, дали зрозуміти, що «проблема Гаррі» — це останнє, про що вони думають, оскільки зараз у них є набагато більші проблеми, які вимагають їхньої повної уваги.

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Тим часом, інше джерело повідомило виданню, що Вільям «завжди робив все можливе, щоб захистити свою сім'ю», при цьому інсайдери відкидають будь-які припущення, що спадкоємець престолу і його сім'я будуть готові знайти в собі сили зустрітися з герцогом Сассекським.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ЗМІ назвали важливі деталі у відеозверненні Кейт Міддлтон.

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