Чоловік витатуював лінійку на пальці для зручності: фоловери розділились у думках

Щоб вразити шанувальків татуюванням, деякі зірки готові безліч годин проводити у салонах. А от 31-річний житель Норвегії Штеффен Карлсен придумав зручний спосіб вимірювати речі, використовуючи палець з тату лінійки.

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Штеффен попросив свою партнерку, 35-річну тату-майстриню Джулі Стрьомнес, зробити кумедний малюнок на вказівному пальці правої руки, пише видання nypost.com.

Після деяких умовлянь Джулі нанесла йому на палець малюнок — 10 ліній на відстані 1 см одна від одної. Вона витратила 10 хвилин, щоб зробити ескіз, і ще п'ять, щоб завершити татуювання. Чоловік прийшов у захват і заявив, що він «обожнює» своє тату.

Штеффен, офіцер військово-морського флоту з Тронгейма, Норвегія, сказав: «Я завжди хотів використовувати свої пальці для вимірювань. Я думав про те, щоб на них були сантиметрові лінії. Мені подобається. Це корисне татуювання, яке я можу для чогось використати».

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Пара познайомилася у 2011 році. У травні вони чекають на народження першої дитини.

Користувачі соціальних мереж розділилися в думках щодо тату. Одні похвалили ідею Штеффена і навіть назвали її «геніальною», а інші розкритикували і вважають її дурною.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як за допомогою косметики «погануля» перетворилася на справню красуню.

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