Намагається дестабілізувати дві європейські країни: колишній командувач НАТО попередив про нову стратегію путіна

росія робить все можливе, щоб відволікти НАТО від війни в Україні, вважає Джеймс Ставрідіс, адмірал ВМС США у відставці і колишній командувач НАТО. Він попередив про зусилля кремля, спрямовані на дестабілізацію ситуації на Балканах. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що адмірал Ставрідіс високо оцінює успіхи України у «морській війні».

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«володимир путін заохочує Сербію чинити тиск на Косово і розпалює релігійні конфлікти в Боснії і Герцеговині, — попереджає Ставрідіс. — Балкани є домом для чотирьох стабільних членів НАТО: Хорватії, Албанії, Чорногорії та Північної Македонії. Ось чому кремль націлився на Сербію, Косово і етнічно розділену Боснію і Герцеговину».

Адмірал нагадав, що в 1990-х роках Балкани вже були регіоном тертя між російським і натовським впливом.

«путін намагається скористатися незавершеною історією», — попередив він.

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За його словами, якщо москві вдасться втягнути країни Північноатлантичного альянсу в новий конфлікт на Балканах, увага НАТО до України неодмінно послабиться.

«москва явно заохочує Сербію чинити тиск на підтримуваний НАТО уряд Косова. Вона також працює над дестабілізацією хиткого уряду Боснії і Герцеговини, який має вигляд дивного тристороннього президентства з одним представником від кожного з трьох основних етнорелігійних округів», — оцінив Джеймс Ставрідіс.

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Військовий також поділився своїм рецептом, як зірвати плани кремля на Балканах.

«Збільшення кількості військ, які зараз дислоковані в Косово, і подолання заворушень, які намагається розпалити путін, може мати стратегічний сенс», — заявив він.

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За його словами, НАТО має достатньо ресурсів, щоб відповісти на виклики як на Балканах, так і в Україні.

«Східноєвропейські та скандинавські члени Альянсу можуть очолити зусилля в Україні. Великі західні країни — Франція, Німеччина, Великобританія і США — в свою чергу мають достатньо ресурсів, щоб брати участь і в Україні, і на Балканах», — стверджує Ставрідіс.

Адмірал Джеймс Ставрідіс керував глобальними операціями НАТО з 2009 по 2013 рік як Верховний головнокомандувач, відповідальний за Афганістан, Лівію, Балкани, Сирію, боротьбу з піратством і кібербезпеку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс назвав дуже небезпечною ситуацію, що склалася у Вашингтоні, та наголосив на необхідності негайного надання всієї необхідної допомоги Україні.

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