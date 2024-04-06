«Це єдине, що може зупинити росію»: німецький експерт назвав ключову умову безпеки України

З моменту російської окупації Криму у 2014 році, а тим більш з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му, НАТО майже повністю зосередилося на потенційній загрозі своїй території з боку росії. Це також чітко відображено в оперативному плануванні, пояснює Карло Масала, один з найвідоміших німецьких експертів з питань політики безпеки, виданню t-online.

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«Зокрема, практикується логістичне розгортання військ з усієї Європи, наприклад, у країнах Балтії. На цьому, безумовно, акцентується увага. Чи наважиться росія насправді вступити в конфлікт з НАТО? Це залежить від обставин. Росіяни вже готуються до часу після війни в Україні. Їхні зусилля з озброєння свідчать про це. Питання не в тому, чи може росія умовно перевершити країни НАТО. Питання скоріше в тому, чи прийде росія в майбутньому до висновку, що країни НАТО не будуть діяти в унісон у разі конфлікту. Це зробить російський напад більш імовірним.

Вважаю, що НАТО не відіграє жодної політичної чи військової ролі в питанні підтримки України. Його навмисно не беруть до уваги, щоб не створювалося враження, що НАТО є стороною конфлікту. Постачання зброї координуються в рамках формату «Рамштайн», і НАТО не бере на себе жодних функцій координаційного органу в цьому питанні".

У липні цього року у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО, і питання членства України знову стоятиме на порядку денному. На думку експерта, для України поки перспективи немає.

«Принаймні, не з точки зору членства в НАТО на даний момент. Насправді, тоді виникає питання про те, як можна забезпечити безпеку України після майбутньої мирної угоди. Які гарантії безпеки не дозволять росії знову напасти на Україну? Це ключове питання. На мою думку, цього можна досягти лише поєднанням масованого переозброєння України та статті 5. Стаття 5 договору НАТО говорить, що напад на одну країну-члена вважається нападом на всі країни НАТО. Так воно і є. Це єдине, що може зупинити росію.

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Нам потрібен цей жорсткий стримуючий ефект у вигляді вступу України до НАТО, навіть якщо наразі немає реальних перспектив, що це станеться. Країни НАТО повинні терміново розробити і впровадити життєздатні стратегії. З одного боку, росію необхідно утримати від подальшої агресії в довгостроковій перспективі за допомогою стримування. До цього покликані всі члени НАТО. З іншого боку, європейські країни НАТО терміново потребують стратегії на випадок перемоги на виборах Дональда Трампа. Було б за краще добре підготуватися до такого розвитку подій".

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