Німецька розвідка назвала час можливого нападу росії на країни НАТО

Військові експерти вже давно попереджають, що путін не зупиниться на Україні й піде далі. Аналітики прогнозують сценарій і час початку конфлікту. Німецька розвідка у своєму останньому аналізі не виключає, що рф може напасти на країну НАТО після 2026 року, повідомляє німецький портал Business Insider.

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Згідно з аналізом німецької розвідки, «спостерігається значна інтенсифікація російського виробництва озброєнь, що може призвести до подвоєння військового потенціалу росії в найближчі п'ять років у порівнянні зі статус-кво, особливо з погляду звичайних озброєнь».

Переміщення військ, реструктуризація збройних сил і розгортання нових ракет, особливо на заході росії, також свідчать про те, що путін готується до великого конфлікту із Заходом, пише портал.

«Зокрема, згідно з поточними спостереженнями за ситуацією в росії, вже не можна виключати, що путін нападе принаймні на частину території НАТО після 2026 року, наприклад, на країни Балтії або Фінляндію», — попереджає Business Insider.

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Нагадаємо, що нещодавно литовські спецслужби також заявили у своєму щорічному звіті, що, за їхньою оцінкою, росія готується до зіткнення з НАТО.

«росія виділяє величезні ресурси на війну в Україні і не демонструє жодних намірів деескалації ситуації, навіть якщо не досягне своїх оперативних цілей. Водночас кремль готується до довгострокової конфронтації з НАТО, в тому числі в регіоні Балтійського моря», — йдеться в доповіді.

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За даними Business Insider, штаб-квартира НАТО також поділяє занепокоєння з приводу розширення військової потужності росії і ризику ескалації у відносинах із Заходом.

«Однак це не обов'язково призведе до війни. У середньостроковій перспективі американські спецслужби не бачать небезпеки нападу. На їхню думку, військам путіна знадобиться ще п'ять-вісім років, щоб відновити військовий потенціал, який вони мали до вторгнення в Україну», — зазначає німецька служба.

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Однак в командуванні Альянсу можливість російського нападу вже обговорюється не так абстрактно, як це було раніше, зазначає Business Insider. Зокрема НАТО переміщує ракети ближче до кордонів росії.

Водночас стало відомо, що росія обходить санкції і імпортує зброю з раїн НАТО.

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