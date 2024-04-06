«Захекана», але задоволена: Полякова показала своїх «звірів"-охоронців і розповіла про стимули до занять спортом

Співачка Оля Полякова — жінка, яка обізнана з практично всіма сферами життя. Вона не тільки може навчити будь-кого готувати різото, але й розповість про різні способи схуднення.

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І все це вона демонструє на власному прикладі.

Зокрема, в сторіз свого Інстаграм вона опублікувала результат своїх тренувань. На відео — струнка симпатична жінка, яка виглядає краще за деяких дівчат.

Але що потрібно для досягнення такого ефекту, співачка також демонструє в соцмережі.

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Так, на іншому відео показано, як Полякова з важким диханням ледь перебирає ноги під час пробіжки. Здається, достатньо буде потужного пориву вітру, і вона впаде від втоми.

Але все це — лиш ілюзія: співачка-спортсменка захищена від неприємних «сюрпризів» долі силою духу і двома величезними і грізними «охоронцями» — собаками, які більше схожі на великих звірів.

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Завдяки їм співачка змогла досягти потрібного результату — пробігти всю намічену дистанцію.

На жаль, це не принесло їй задоволення, адже вже дома після пробіжки Полякова добряче попоїла, і після цього задалась питанням: а чи варто було бігти десять кілометрів, щоб потім все перекреслити ситною вечерею? Вочевидь, саме це і стає кожного дня для артистки стимулом для занять спортом: спочатку вона активно рухається, а потім зводить все нанівець м'ясними млинцями та оладками.

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Нагадаємо, що крім приготування (та поїдання) їжі, у співачки нещодавно з'явилось нове хобі: вона захопилась картами Таро і скоро може досягти у цій справі певних вершин.

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