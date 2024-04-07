Допоможе солодке газування: три простих та ефективних способи відмити лобове скло автомобіля від комах та бруду

Влітку водії часто зіштовхуються з неприємністю — на лобове скло автомобіля липнуть комахи. Ця проблема легко вирішується за допомогою доступних засобів, пише UAportal.

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Хоча в магазинах продаються спеціалізовані розчини для захисту лобового скла від комах і бруду, можна скористатися і домашніми аналогами. Очистити лобове скло можна ефективно та без зайвих витрат.

Використання столового оцту

Дев’ятивідсотковий оцет — це доступний та ефективний засіб, який знайдеться в будь-якому домі. Для очищення лобового скла змішайте одну склянку оцту з водою у відрі. Намочіть в розчині ганчірку та ретельно протріть поверхню скла, щоб позбутися забруднень та залишків від комах. Завершіть процедуру, ополоснувши скло чистою водою і витерши насухо мікрофіброю.

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Миючий засіб для посуду

Економічний та ефективний спосіб — використання засобу для миття посуду. Він створює багато піни та делікатно видаляє забруднення зі скла. Змочіть губку для автомобіля у воді, додайте кілька крапель засобу, і акуратно очистіть скло. Після цього промийте поверхню теплою водою і витріть до сухости за допомогою мікрофібри.

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Солодка газована вода

Солодка газована вода може бути несподіваним, але ефективним рішенням для видалення слідів комах з лобового скла. Просто розподіліть рідину по поверхні скла, потім використовуйте м’яку губку для видалення забруднень. Завершіть процес, ополіскуючи скло теплою водою та переконайтеся, що не залишилося липких слідів, які можуть приваблювати комах.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко та ефективно очистити лобове скло автомобіля від льоду, а також про те, що робити, щоб вікна в авто ніколи не пітніли.

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