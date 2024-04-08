«Ситуація складна»: Буданов про наступ росіян та про те, які території у зоні ризику

Голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю ARD, що очікує нового російського наступу наприкінці травня.

«Ми очікуємо активізації російських наступальних дій наприкінці весни, на початку літа. Особливо на Донбасі. Вони просунуться трохи ближче до Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровськ, в стратегічному напрямку Покровська».

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Місто розташоване приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Донецька на сході України. Він не очікує якихось серйозних змін на фронті, поки не почнеться цей російський наступ.

«Ситуація досить складна, але вона контрольована», — сказав Кирило Буданов.

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Всупереч оцінкам різних військових експертів, глава ГУР також вважає, що український наступ можливий цього року. Більше про це він не хоче говорити, оскільки відповідальність за це лежить на Генеральному штабі.

«Наразі Україна гостро потребує додаткової кількості артилерійських систем, додаткової кількості боєприпасів», — каже Буданов.

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Для того, щоб зірвати російські поставки, Кримський міст також залишається важливою ціллю: «Міст посилено охороняється і захищається. Але всі працюють над цим питанням».

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Юрієм Гудименко, який вважає, що для росіян зараз відкрилося вікно можливостей, і вони будуть намагатися ним скористуватися.

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