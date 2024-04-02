Щоб росія не змогла закріпитися: генерал США назвав завдання головкома Сирського на поточний рік

Ми маємо змусити росію турбуватися про свої слабкості, про це заявив колишній командувач збройними силами США в Європі генерал Бен Годжес, який просить Україну продовжувати удари по російських НПЗ, в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska. Росіяни, впевнений він, повинні турбуватися про те, що їм доведеться зіткнутися зі зростаючими економічними наслідками, якщо вони продовжуватимуть свою поведінку. Їм також доведеться зіткнутися з тим, що все більше країн будуть підтримувати Україну.

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«Ми повинні змусити їх турбуватися про свої слабкості. Це має замінити наше занепокоєння тим, що вони заявляють про те, що будуть змушені піти на ескалацію або відповісти. Це нісенітниця. Однак вони бачать нашу реакцію. Росіяни будуть скаржитися на таку поведінку, вони будуть використовувати кожну найменшу можливість для цього. Вони скажуть, що це провокація або незаконні дії. Проте довіра до москви нульова. Їхнім заявам точно ніхто не вірить ні в Європі, ні в Америці, — сказав генерал. — Вони повинні відчути біль, і такі можливості також повинні бути використані економічно. Чудовим прикладом цього було б закриття данських проток для росіян. Ми бачимо їхні кораблі, це застарілі судна, які несуть екологічний ризик для Данії. Тому ми повинні зупинити їхній рух. Росіяни, звичайно, будуть нарікати, що це незаконно тощо. Але що з того? Протоки, звичайно, є міжнародними водами, але Данія, бажаючи запобігти екологічним катастрофам, могла б відмовити суднам у поганому стані. Це було б частиною економічного тиску на росію. Однак Данія повинна бути впевнена, що її підтримають інші країни. Це потенційно створює проблему для росії».

Годжес впевнений — росія не здатна досягти значного прогресу.

«Коли люди кажуть, що все так погано, я повторюю: подивіться на карту, Авдіївка знаходиться на кордоні з окупованою з 2014 року територією Донбасу. Звичайно, гинуть невинні українці через те, що ми не надіслали достатньо зенітних систем. На додачу до всього цього з'явилася жахлива новина про те, що Білий дім тисне на Україну, щоб вона припинила атаки на російські нафтопереробні заводи. На жаль, схоже, що це правдиві повідомлення, хоча мені б дуже хотілося, щоб це було не так. Однак Києву потрібно ігнорувати це, тому що це чинить тиск на росію. Я думаю, що завданням генерала Сирського на цей рік є стабілізація фронту, щоб росія не змогла закріпитися. Нам потрібно розвивати свої можливості та забезпечувати Україну необхідними ресурсами. Разом ми в рази потужніші за росію».

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На думку генерала, ситуація з Кримом така, що зброя великої дальності призведе до того, що росіянам не буде де сховатися в Криму.

«Це дуже маленька територія. Якби Україна мала достатньо такої зброї, росіяни не мали б жодних оперативних можливостей з Криму. Це також унеможливило б їхнє розміщення на півострові, що просто призвело б до того, що Кримський міст став би дорогою в нікуди».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на думку американського генерала російська армія має значну перевагу над ЗСУ, але не може нею скористатися.

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